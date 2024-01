A Szent Sír lovagrend nagymestere Jeruzsálemben: Az Egyház azt kéri, hogy hagyják abba az erőszakot

„Keressük a tiszteletteljes együttélés útját azok számára, akik ezen a földön élnek, ahonnan Isten kinyilatkoztatása származik a zsidóknak, keresztényeknek és muszlimoknak” – fogalmazott.

Hogy láthatóan is kimutassák közelségüket a Szentföldhöz, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend valamennyi tagja nevében a vezetők „békezarándoklatra” indultak Jézus földjére. A rend nagymestere, Fernando Filoni bíboros és főkormányzója, Leonardo Visconti di Modrone nagykövet, valamint François Vayne kommunikációs igazgató ezekben a napokban Jeruzsálemben tartózkodnak, hogy kifejezzék „szolidaritásukat és a helyi egyházhoz való lelki közelségüket, valamint az aggodalmukat”.

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend által kiadott közlemény szerint a rend nevében átadnak egy összeget a jeruzsálemi latin patriarkátus támogatására. Ez az az egyházi egység ugyanis, amelynek segítésére elsősorban hivatott a rend a törvényei alapján.

A zarándokok január 1-jén, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén, a béke világnapján a békéért imádkoztak „ezen a meggyötört földön”. Ugyancsak ezen a napon Filoni bíboros koncelebrált a jeruzsálemi latin pátriárkátus társszékesegyházában bemutatott, Pierbattista Pizzaballa pátriárka által bemutatott szentmisén.

„Nem törődhetünk bele az erőszakba” – mondta Filoni bíboros, aki biztosította a szentmisén jelen lévő híveket a „béke zarándokútján” őt imával kísérő Szent Sír lovagok és hölgyek „szolidaritásáról és közelségéről”. „Ezekben a Szentföld és az egész, erről a szülőföldről származó Egyház számára nehéz időkben, szeretném megosztani veletek, hogy milyen nagy szeretettel és aggodalommal követi minden lovagunk és hölgyünk azokat a drámai eseményeket, amelyek Izrael és Palesztina népét sújtották. Az egész lakosság soha nem látott szenvedést él át” – hangsúlyozta Filoni bíboros.

Fernando Filoni rámutatott, hogy „az Egyház a béke és a kölcsönös megértés eszköze akar lenni”. Egyben mindenkit arra kért Ferenc pápa és a világ püspökei szívből jövő felhívásaival összhangban, hogy szüntessék be az erőszakot és keressék a tiszteletteljes együttélés útját azok számára, akik ezen a Földön élnek, ahonnan Isten kinyilatkoztatása származik a zsidóknak, keresztényeknek és muszlimoknak. A gyűlölet nem Istentől való” – húzta alá a nagymester. Majd a Szűzanyához szóló imával fejezte be szavait, aki miután az újszülött gyermeket a karjaiban tartotta, magához akarja ölelni és erősen az ölében tartani a Szentföldet is, amelynek kiválasztott leánya volt. „Rád bízzuk, Anyánk ezt az Úr által szeretett Földet, hogy megnyissa azok szívét és elméjét, akik felelősek a népek békéjéért és harmóniájáért” – szólt a bíboros imája.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír