A Szentatya is csatlakozott a „Jónak lenni jó!” akcióhoz – Beszélgetés Siklósi Beatrix főszervezővel

– Ön a szeptemberi budapesti eucharisztikus kongresszus idején lapunk főszerkesztő-igazgatójával, Kuzmányi Istvánnal együtt utazhatott a Szentatyával. Beszélt a pápának erről az akcióról, aki ennek hatására csatlakozott a műsorhoz?

– Nem, nem, nem! Valóban az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy együtt utazhattunk a Szentatyával Rómától Rómáig, mert a kongresszus után Ferenc pápa a Felvidékre utazott. Ott lehettünk mi is az önök főszerkesztőjével a gépen, részt vehettünk a sajtótájékoztatón. Benyomásaink egyértelműek voltak, hogy a Szentatya számára nagyon nagy élményt jelentett a budapesti út, a zárómise, az a hatalmas szeretet az emberek részéről, ami körülvette a magyar fővárosban. Új korszak kezdődött, sok hívő megújult lelkileg. Látszott, hogy a Szentatya nagyon jól érezte magát nálunk, és ezt az élményt magával vitte Rómába is.

– „A Jónak lenni jó!” kampányt, ha jól tudom, Ön találta ki…

– Igen, és már tizedik éve tart. Minden évben támogatunk egy-egy olyan szervezetet vagy alapítványt, amelynek különösen nagy szüksége van a társadalmi segítségre, támogatásra. Az idén rendeztük meg a tizedik „Jónak lenni jó!” akciót, és természetes volt számunkra, hogy a Covid-árvákat támogató Regőczi István Alapítványnak gyűjtünk. Az alapítványt feleségével, Herczegh Anitával együtt létrehozó Áder János köztársasági elnök Budapesten találkozott a Szentatyával, aki dicsérően szólt az államfőnek a teremtett világ megőrzésére épülő zöld politikájáról. Ezért írtam egy levelet a Szentatyának, melyben megkérdeztem, lehetséges volna-e, hogy csatlakozik a „Jónak lenni jó!” akcióhoz, és rajtunk keresztül a Regőczi Alapítványhoz. A levélben a hitelesség kedvéért felidéztem, hogy amikor korábban a Katolikus Karitászt támogattuk, ugyancsak a „Jónak lenni jó!” keretében, küldött nekünk egy pápai áldást, le is fotóztuk.

Leírtam azt is, hogy korábban készítettem már filmet az üldözött keresztényekről Irakban, Egyiptomban, Szíriában, Jordániában. A levelet Gedő Ágnes, a Vatikáni Rádió magyar adásának szerkesztője adta át Gonzalo Aemilius atyának, Ferenc pápa személyi tikárának. Ennél a pontnál összekapcsolódunk önökkel…

– Mire gondol?

– Arra, hogy a múlt héten, december 15-én, az általános kihallgatáson Ferenc pápa magyar csoporttal találkozott. A Szentatya Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapáttól Az evangélium szabadságában éljetek! – Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán című könyvet, Kuzmányi Istvántól pedig a Jöjjetek és lássátok! – A budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a képek tükrében című fotóalbumot kapta ajándékba.

Úgy érzem, ez is közrejátszott abban, hogy a Szentatya csatlakozott a műsorunkhoz és az alapítványunkhoz. Többen vélik úgy, hogy Ferenc pápának nagyon fontosak a személyes benyomások. A magyar küldöttséggel való találkozását követően valószínűleg újra feléledtek benne a magyarországi élmények, és minden bizonnyal ez is közrejátszhatott abban, hogy múlt szombaton reggel kaptam egy értesítést, hogy a Szentatya csatlakozik a „Jónak lenni jó!”-hoz, és egy gyönyörű szép Szent József-bronzszobrot ajánl fel, amely azt ábrázolja, hogy Szent József tanítja a gyermek Jézust az ácsmesterség elsajátítására.

– Ilyet a pápa nem nagyon szokott csinálni…

– Ez így igaz. Rögtön felhívtam Erdő Péter bíboros, prímás atyát, és tájékoztattam arról, hogy mi történt. Ő is nagyon-nagyon örült. Szeretnénk egy olyan különleges alkalmat találni, amelyen a pápa által küldött szobor méltó körülmények között találhat gazdára. Most végiggondoljuk, hogy milyen legyen az árverés, ahol majd meg lehet vásárolni az alkotást a „Jónak lenni jó!” műsor keretein belül. Néhány napon belül megkapjuk a – reményeink szerint a Szentatya által is megáldott – szobrot.

– Az idei esztendőre Ferenc pápa Szent József-évet hirdetett meg, amelynek a végéhez érkeztünk…

– Így van, és nyilván megvan a jelentősége annak, hogy a Szentatya Szent József-szobrot ajándékozott nekünk. Azt tudjuk, hogy az egyik kedvenc szentje Jézus földi apja. A pápa vatikáni otthonában, a Szent Márta-házban a szobájában is van Szent József-szobor.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy olyan tárgyat ajándékozott nekünk, ami ennyire közel áll a szívéhez, hogy segítse ezzel a Covid-árvákat,

hiszen a befolyt pénzből a Regőczi István Alapítvány folyamatosan támogatja a koronavírus-világjárvány miatt szüleiket elvesztő árva gyerekeket.

– A „Jónak lenni jó!” akciót az év végéig kiterjesztették …

– Igen, a megmaradt tárgyakból lehet még vásárolni, az 1357-es telefonvonalon pedig hívásonként ötszáz forinttal támogathatjuk az alapítványt. Csak az ötszáz forintos telefonhívásokból másfél hónap alatt 140 millió forint gyűlt össze. Most vasárnap este, a kampány végén pedig több mint 345 millió forint.

Szerző: Bodnár Dániel



Magyar Kurír