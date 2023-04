A Szentatya személyében maga Jézus jön el hozzánk – Sillye Jenő a pápai mise zenei szolgálatáról

– Hogyan történt ez a felkérés a zenei szolgálatra a pápalátogatás szervezői részéről?

– Számomra is meglepő volt. Még két hete sem történt, egy pénteki napon, hogy az ebéd utáni pihenőmet töltöttem, amikor szólt a telefon; a fiatalember Ernyey Áron néven mutatkozott be (a pápalátogatás rendezvényigazgatója – a szerk.). Nagyon kedvesen közölte, hogy a Szentatya vasárnapi ünnepi miséjét megelőző zenés programjára szeretnének meghívni engem, több gitáros zenésztársammal együtt. Elvállalnám-e? Természetesen, a legnagyobb szeretettel, válaszoltam.

– Kikből áll ez az alkalmi evangelizációs zenekar?

– A legtöbbjükkel évtizedek óta együtt zenélek, így Borka Zsolttal és Takács Tónival. A fiaim közül jelen lesz Gergő és Gábor. Gergő lesz a zenei rendező, Gábor pedig basszusgitáron játszik. A Gável fivérek, András és Gellért is tagja lesz a formációnak; még egészen kezdők voltak, amikor már együtt énekeltek velünk. Jelen lesz Varga Attila, Csiszér László, Nagy Lajos az Imperfectum együttesből.

Több próbát is tartottunk, szép lassan összeállt ez a zenei csoport. Nagyon megtisztelő, hogy részt vehetek a pápai szentmise előtti zenei programon, nem gondoltam volna, hogy hetvenhatodik évemben, annyi betegség után, lesz még egy ilyen fantasztikus lehetőségem az életben. Azt hittem, már csak tévén fogom nézni a Szentatya látogatásának záró szentmiséjét…

– Az, hogy egy pápalátogatáson énekel, Önnek nem teljesen új feladat, hiszen 1991-ben, II. János Pál pápa első magyarországi látogatásán is zenélt a Sillye Jenő és barátai együttes. Hogyan emlékezik vissza erre a harminckét évvel ezelőtti eseményre?

– Csodálatos élmény volt. Paskai László bátor cselekedete volt, hogy meghívta II. János Pál pápát Magyarországra. Ez az apostoli út nem sokkal a rendszerváltozás után zajlott le. Biztos, hogy nem mindenkinek tetszett, de mi óriási lelkesedéssel készültünk rá. Akkor még nem volt ekkora tolongás ebben a zenei műfajban, de fellépett velünk Varga Attila, a Boanergész vezetője, meg Dax barátom (Ferenczy Rudolf – a szerk.). A pápalátogatás keretéebn a Népstadionban ifjúsági programot tartottak, ott énekeltünk. Többen is részt vettek ezen a rendezvényen, így Balás Béla, a későbbi kaposvári püspök, aki hatalmas munkát végzett az ifjúsági szolgálatban, csakúgy mint Jávorka Lajos atya. Lelkesen támogattak minket. Lukács László atya volt a fő szervezője a népstadionbeli rendezvénynek, püspöki részről pedig Pápai Lajos győri megyéspüspök. Beajánlottam a szervezőknek egy hagyományos énekkart is, a fótiak kórusát; jól ismertem a vezetőjüket, Horváth Istvánt. Így megszólalhattak több műfaj képviselői is. Emlékszem, a Népstadion egyik lelátóján kapott helyet a zenekarunk. Folyamatosan zajlottak a programok. Megérkezett a Szentatya. Talán Jávorka Lajos atya volt az, aki megkérte Lukács Lászlót, hadd jöjjenek le a lelátóról fiatalok. Leengedtek bennünket. Már majdnem engem is elért a Szentatya, amikor üzentek: „Jenő, el kell kezdeni az éneket.” Rohantam fel. Kezembe kaptam a gitáromat, és elkezdtük az éneket, „Föltámadt, alleluja!” A stadion tele volt, rengetegen énekeltek velünk, és voltak, akik körbetáncolták a pápamobilt. A biztonsági őrök először pánikba estek, de hamar rájöttek, hogy ezek a fiatalok megbízhatóak, az Egyház hívta meg őket szolgálatra. Felejthetetlen élmény volt. Sokan mondták: „Jenő, életünk egyik legszebb napja!”

A mi generációnk nem hitte volna korábban, hogy egyszer még megérjük, eljön majd hozzánk a pápa. Szent II. János Pál nagyon szeretett minket. Hihetetlen ajándék volt nekünk ez az 1991-es látogatás, és az, hogy énekelhettünk előtte.

– Hogyan készül a mostani pápalátogatásra és persze az újabb zenei szolgálatra?

– Öreg vagyok már, de azért szolgálok; itt vagyok minden esti szentmisén a káposztásmegyeri Szentháromság-templomban. Mindennap imádkozunk. Emellett Julcsikámmal (Sillye Jenő felesége, ötvenkét éve házasok, öt gyermekük született – a szerk.) a családi imát reggel és este is elmondjuk együtt, és amint megtudtuk, hogy a Szentatya ismét ellátogat hozzánk, imádkozunk érte, mert nagyon-nagyon fontos ez a látogatás. A világ tele van tragédiával körülöttünk, és itt van a reménységünk: Ferenc pápa személyében maga Jézus jön el hozzánk. Háborútól iszonyatosan veszélyeztetett világban élünk. Soha nem gondoltuk volna, hogy öregkorunkban ezt kell megérnünk. Dúl körülöttünk ez a borzalmas orosz–ukrán háború, miközben Nyugat-Európa vezetői is mintha megőrültek volna. Döbbenetes, hogy vannak, akik azt hiszik, fegyverrel és pénzzel igazságot lehet venni. Komolyan fennáll egy atomháború veszélye. Iszonyatos, ami a világban zajlik. Egyedül a pápa az, akinek kikezdhetetlen a tekintélye.

Rajta keresztül maga az Úristen szólítja meg az embereket, a politikusokat: „Térjetek észhez!” Hiszem, hogy a Szentatya megerősít bennünket a látogatásával, vagy legalábbis azt mondja: „Ne féljetek, bízzatok az Istenben!”

Ahogyan ezt annak idején II. János Pál pápa is mondta. Nagyon nagy szükségünk van erre a megerősítésre.

Mindennap készülök erre a találkozásra, lélekben, imáimban és most már a zenei szolgálatommal is. Nem gondoltam volna, hogy ez még egyszer bekövetkezik az életemben. Hálát adok a Jóistennek ezért.

Szerző: Bodnár Dániel



Fotó: Lambert Attila (archív); Machalik Krisztina



Magyar Kurír