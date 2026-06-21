A szentek között – Hiánypótló kiadvány a debreceni Szent István-kápolnáról

A szép kivitelű füzet nemcsak művészeti albumként, hanem lelki útikalauzként és történelmi összefoglalóként is szolgál, ezért méltán tekinthető hiánypótló munkának.

Az ember üdvösségre vezető útja

A kiadvány a kápolna ikonográfiai programján vezeti végig az olvasót. A látogató előtt feltárul az üdvtörténet egésze: a szentélytől a hajó falain át egészen a mennyezeten megjelenő Szentháromság-ábrázolásig minden kép és ikon az ember üdvösségre vezető útját jeleníti meg. A füzet érzékletesen fogalmazza meg a kápolna lényegét: itt „egy tér-idő utazásba kapcsolódhatunk be”, amely végső célja felé, „az ember átistenülése” felé vezet.

Külön értéke a kiadványnak, hogy közérthető formában ismerteti a görögkatolikus templomok egyik legfontosabb elemét, az ikonosztáziont. Rámutat arra, hogy az ikonfal nem elválasztja, hanem összeköti a szentélyt és a hajót, az emberi és az isteni világot.

A kápolna ikonjain keresztül megismerhetjük többek között Szent István első vértanú, Myrai Szent Miklós, Keresztelő Szent János, Szent András apostol, valamint Szent Péter és Szent Pál apostol életét és tanúságtételét.

A magyar szentek, boldogok

A füzet nagy hangsúlyt helyez a magyar szentek bemutatására. A kápolna falain együtt jelennek meg keresztény múltunk meghatározó alakjai: Szent István király, Szent László király, Szent Imre herceg, Boldog Gizella, Árpád-házi Szent Erzsébet, Árpád-házi Szent Margit, Árpád-házi Szent Piroska, valamint a görögkatolikus egyház 20. századi vértanúi.

A kiadvány egyik legnagyobb erénye, hogy méltó helyet biztosít azoknak a hitvalló személyiségeknek, akik a kommunista diktatúra üldözései közepette is hűségesek maradtak Krisztushoz és egyházukhoz. Kiemelt helyet kap Boldog Gojdics Péter Pál, Boldog Romzsa Tódor, valamint a füzet címében is szereplő Boldog Orosz Péter Pál, akinek vértanúsága a kárpátaljai görögkatolikusok szenvedéstörténetének egyik legmegrendítőbb fejezete.

Az ünnepkörök

A kötet ugyanakkor nem csupán történelmi ismertető. Az ünnepköröket bemutató fejezetek – Joakim és Anna találkozásától az Istenszülő születésén, templombavezetésén és az evangéliumi eseményeken át Krisztus szenvedéséig, feltámadásáig és mennybemeneteléig – segítenek megérteni a kápolna képi világának teológiai üzenetét. Az olvasó így nemcsak szemlélője, hanem értő befogadója is lehet az ikonok által közvetített lelki tartalomnak.

A szentélyben megjelenő ószövetségi és keleti egyházi szentek – Mózes, Melkizedek, Nagy Szent Antal, Szent Szpiridon, Pakhomiosz, Areopagita Dénes, Szent Hilarion, Damaszkuszi Szent János, Világosító Szent Gergely, Szent Balázs és Antiochiai Szent Ignác – bemutatása tovább növeli a kiadvány értékét. A rövid, mégis tartalmas ismertetések révén az olvasó átfogó képet kap a kereszténység keleti hagyományának kiemelkedő alakjairól.

Kulturális és egyházi értékmentő munka

A füzet különleges jelentőségét az adja, hogy egyszerre dokumentálja a debreceni Szent István-kápolna művészeti gazdagságát, mutatja be a görögkatolikus hagyomány szentjeit, és állít emléket a magyar és kárpátaljai vértanúk hősies helytállásának. Olyan kiadvány született, amely hosszú távon szolgálhatja a hitoktatást, a lelki elmélyülést, a zarándokok tájékozódását és a magyar keresztény örökség megismertetését.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír