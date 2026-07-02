A Szentszék a gázai segélyek akadályozását az emberi jogok súlyos megsértésének nevezi

Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését – ezt erősítette meg nyilatkozatában Szentszék állandó ENSZ-megfigyelőnek képviselete New York-ban, a szervezet közgyűlésének egyik ülésén.

Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet az UNRWA biztosít palesztinok millióinak. A szervezet több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat; biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget arra, hogy méltósággal éljenek. Az UNRWA-t 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése az 1948-as arab–izraeli háborút követően menekültté vált palesztinok megsegítésére.

Aggodalmak

A Szentszék megfigyelőnek képviselete ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki a palesztinokat segítő hivatal tagjainak meggyilkolása, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a Palesztin Állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett.

A Szentszék anyagi támogatása

A Szentszék megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében.

Végezetül annak a kívánságának adott hangot a Szentszék, hogy az UNRWA az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytassa munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja, hogy a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként végezzék küldetésüket.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Afp

Magyar Kurír