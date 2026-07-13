A Szentszék sürgeti, hogy Afrikában dolgozzanak a fejlődés strukturális akadályainak felszámolásán

A nyilatkozat a 2026-os, július 7. és 15. között New Yorkban megrendezett Magas Szintű Politikai Fórumon (HLPF) hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott.

Az afrikai országok támogatásának túl kell lépnie a rövid távú intézkedéseken, és támogatni kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében – áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelői missziójának nyilatkozatában. „A szegénység, különösen a mélyszegénység, a legjelentősebb globális kihívás – áll a nyilatkozatban. – Tartós és sokféle jelenléte továbbra is milliókat – különösen nőket és gyermekeket – foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az ember Istentől kapott méltóságát.”

A fejlődést akadályozó strukturális akadályok kezelése

A Szentszék kiemeli, hogy a 2030-as Fenntartható Fejlődési Keretrendszer – az ENSZ által elfogadott, a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv – határidejének közeledtével „kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében”. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy „alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása”.

Ennek a támogatásnak „a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie”, és ez magában foglalja „a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológiaátadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását”. A nyilatkozat azt is megjegyzi, hogy e fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi gyengeségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy „a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára”.

A család létfontosságú szerepe

A nyilatkozat hangsúlyozza továbbá a társadalom alapvető egysége, a család létfontosságú szerepét, ami „elsődleges társadalmi jó” és „az ellenállóképesség kulcsfontosságú forrása”. A nyilatkozat ezentúl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. „Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez” – zárul a nyilatkozat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Holyseemission.org

Magyar Kurír