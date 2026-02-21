A szerb középkori keresztény kulturális örökség emlékeit bemutató vendégkiállítás nyílt

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a szerb kulturális miniszter jelenlétében tartott megnyitón elmondta, hogy az esemény szerb részről a magyar-szerb kulturális évad megnyitójaként is szolgált. Hozzátette: a magyar-szerb kulturális évad jelenleg 157 programot foglal magába.

Hankó Balázs elmondta: Nikola Selaković szerb kulturális miniszterrel abban egyeztek meg keddi megbeszélésükön, hogy a magyar-szerb kulturális évadot egészen 2026 végéig kiterjesztik. Megállapodtak abban is, hogy a Budapest-Belgrád és Belgrád-Budapest vasútvonalon a Budapestről Belgrádra vezető úton a szerb kultúra, zene és gasztronómia, míg Belgrádról Budapestre a magyar kultúra és gasztronómia remekeit élvezhetik majd az utasok.

A magyar-szerb kulturális évad egyik pillére Magyarországon, a második pillére Vajdaságban, a harmadik pedig Szerbia más területein valósul meg.

A Néprajzi Múzeum ajánlója szerint a március 15-ig látható szerb vendégkiállítás középpontjában olyan, nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű műemlékek állnak, mint a dečani és gračanicai kolostor, a Peći Patriarkátus, valamint a prizreni Ljeviši Istenszülő-templom.

A látogatók a freskóművészet, az egyházi építészet és a díszítőszobrászat remekművei, valamint középkori írásos emlékek, többek között alapítólevelek, falfeliratok és kőbe vésett szövegek révén nyerhetnek betekintést e helyek történetébe.

A kiállítás egyik különlegessége, hogy nem csupán a művészeti értékekre fókuszál, hanem a kulturális örökség sérülékenységére is reflektál.

A látogatók képet kapnak arról, hogy milyen károkat szenvedtek el egyes emlékek fegyveres konfliktusok, vandalizmus vagy ellenőrizetlen környezeti hatások következtében, és milyen nemzetközi erőfeszítések zajlanak megőrzésük érdekében.

A tárlatról részletesen a Néprajzi Múzeum ajánlójában olvashatnak.

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Magyar Kurír