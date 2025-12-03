A szeretet az élet forrása – Evangelizációs imaalkalmat tartottak Polgáron

Szabó József atya tanításának központi üzenete az volt, hogy a szeretet valódi értelmét csak Istenből kiindulva érthetjük meg. A szeretetről beszéljünk mindig úgy, hogy Isten a referenciapont, ő az alap – hangsúlyozta a miskolc-diósgyőri plébános. – A posztmodern relativizmus sokakat elbizonytalanít, de Krisztus egyértelműen kijelenti: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.”

Életünk első éveiben tanuljuk meg a szeretet befogadását. A gyermek számára a szülők az Istenek. A házasság szentsége éppen ezt jelenti: Isten szeretete áramlik át a szülőkön a gyermek felé – mondta Szabó József atya. – A szeretet hiánya mély sebeket okoz, de Isten képes gyógyítani ezeket.

A gonosz legnagyobb ravaszsága nem a külső támadás, hanem a belső hazugság.

A legmélyebb seb az a belső hazugság, amely azt súgja: nem vagy szerethető.

A diósgyőri plébános egy történeten keresztül mutatta be, hogyan képes egy gyermekkorban elszenvedett megalázás később is lerombolni az ember önbecsülését, és tönkretenni a kapcsolatait. Az ember nem működik, ha nem kap szeretetet, a személyisége is torzul – hangzott el az evangelizációs tanításban.

Sok hívő érzi úgy, hogy Isten keveset ad neki. A tékozló fiú testvére azt mondja: még egy kis kecskét sem adtál nekem. Az atya pedig azt mondja: „Fiam, mindenem a tiéd.”

Ez a valóság és a személyes élmény között lévő feszültség ma is sokakban él – fogalmazott Szabó József atya. Arra buzdított: merjünk kilépni ezekből a téves belső képekből, és engedjük, hogy Isten valós szeretete átjárjon.

A diósgyőri plébános ezt követően a lelkiélet négy lépcsőjéről beszélt, melyek a következők: Isten szeretetének megtapasztalása – kérem, hogy megtapasztaljam az Isten szeretetét; belső szabadság – az igazi szabadság a szeretet megtapasztalásából következik; öröm – nem smiley-öröm, hanem mély béke; küldetés – szeretném elmondani, hogy mások is találkozzanak ezzel az örömmel.

Az imaalkalmon elhangzott az Effata dicsőítő zenekar tagjainak tanúságtétele – Dominika és Anita, az édesanya megosztották megtérésük történetét: Anita és férje közös, kitartó, erővel teli rózsafüzér imája által született újjá a családjuk, ma már Jézus mindannyiuk életének középpontja és együtt szolgálnak a zenekarban.

A délután közös rózsafüzérrel, gyónási lehetőséggel, majd szentmisével folytatódott.

A szentmise prédikációjában Szabó József atya a krisztusi szeretet lényegéről beszélt, kiemelve: a szeretet nem birtokol, nem ural, hanem szabaddá tesz. A növekedés természetes velejárója a feszültség. Egy családban is. A hamis béke, amikor mindent elnézünk a konfliktusok elkerülése miatt, hosszú távon romboló. Az igazi békesség az igazságon és szereteten alapul – szögezte le a szónok.

A szeretet végső célja mindig a másik ember üdvössége és kibontakozása. Ezért időnként nehéz döntéseket kell meghozni, határokat kijelölni, vagy elengedni valakit. A krisztusi szeretet egyszerre gyengéd és következetes – mondta szentbeszédében Szabó József atya.

A szentmise után szentségimádást tartottak. Az adoráció során Sziklai Dávid atya körbejárta az Oltáriszentséggel a templomot.

A polgári egyházközség hálás az evangelizációs tanítást vállaló Szabó József atyának, a gödöllői Effata zenekarnak, valamint Barta Csaba és Sziklai Dávid atyáknak; a sok településről érkező testvéreknek és mindazoknak, akik szolgálatukkal előkészítették Jézus útját a szívekben.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; polgariplebania.hu

Fotó: Papp Ágoston

Magyar Kurír