A szeretet eszközeivel le tudjuk győzni a sötétséget – Szent Mihály-búcsú az egri székesegyházban

„Meghatottan érkezem mindig Egerbe, a bazilikába, ahol 15 éve nyerhettem el a püspökké szentelés kegyelmét” – mondta Palánki Ferenc, és hozzátette:

a kegyelem forrásához mindig érdemes visszatérni, hogy megerősödjünk küldetésünkben, hivatásunkban, mert ezt a kegyelem forrásától, Istentől kaphatjuk.

A debrecen-nyíregyházi megyéspüspök homíliájában Szent János evangéliumára utalva felidézte Natanael történetét, aki megkérdezte Jézust: „Honnan ismersz engem?”

Honnan ismer bennünket az Isten?

Az is kérdés, hogy mi hogyan ismerjük meg őt, aki ismer bennünket, és nem ítél el? Aki azért küldte el szent Fiát, hogy „megkeresse és megmentse, ami elveszett” (vö. Lk 19,10). Isten ismer bennünket, de meghagyja szabad döntésünket, szabad akaratunkat – hangsúlyozta a főpásztor.

Miért fontos, hogy egyre inkább megismerjük Istent? – tette fel a kérdést Palánki Ferenc püspök. – Azért, hogy egyre inkább tudjunk hasonlítani rá és hasonlítani arra a valakire, akinek ő szánt bennünket.

Szokás mondani, hogy egy embernek három képe van: az egyik, ahogy magát ismeri; a másik, ahogyan mutatja magát; a harmadik pedig, ahogyan Isten látja őt. S akkor van meg a harmónia, amikor mindezek egybeesnek.

Isten „kegyelemmel teljesnek” akar látni bennünket, ahogy megnyitjuk a szívünk ajtaját az ő kegyelme előtt, és befogadjuk tanítását, és akarja, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogy tőle tanultunk.

Azért fontos, hogyan ismerjük, ismerhetjük meg Istent a legteljesebb módon, mert ettől függ, milyen lesz a hitünk, elköteleződésünk, hogyan tudjuk teljesíteni küldetésünket.

Mert minden ember küldött, Isten küldötte. És jól szervezett seregnek kell lennünk. Nem úgy kell harcolnunk az e világi eszközökkel, ahogy a mai ember teszi, hanem Szent Mihály példájára.

Szent Mihály összegyűjtötte a seregét, és legyőzte a gonosz erőket. Győzelmet aratott. Nekünk is így kell győzelmet aratnunk a rossz fölött. Isten minket is így akar megszervezni. A szeretet eszközeivel le tudjuk győzni a sötétséget, a bűnt, a gyűlöletet.

Egyre jobban meg kell ismernünk Istent, az élet, a szeretet, a reménység forrását. „Ez a mai ünnep is segítsen bennünket, hogy egyre inkább növekedjünk az ő ismeretében és szeretetében, és segítsen, hogy egyre inkább segítsünk egymásnak jól szervezett seregként a szeretet győzelmét kivívni” – zárta tanítását az egri bazilikában a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

A szentmise körmenettel zárult.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Forrás: Egri főegyházmegye

Magyar Kurír