A Szociális Testvérek Társasága kültagjainak éves lelkigyakorlatát tartották Erdélyben

A kültagság lehetőséget ad arra, hogy világi hívők a saját életállapotukban – családban élve vagy egyedülállóként – bekapcsolódjanak a Szociális Testvérek Társaságának lelkiségébe és küldetésébe.

Hivatásuk, hogy a keresztény értékeket a mindennapi életben, családjukban, munkahelyükön és társadalmi környezetükben éljék meg és közvetítsék, részt vállalva a közjó, az igazságosság és a szolidaritás építésében.

A Szociális Testvérek Társaságának erdélyi kerületében a kültagság fontos szerepet kap. Az elmúlt évek irányvonalai alapján céljuk, hogy a kültagok a képzés, a közös lelki programok és szolgálatok révén egyre tudatosabban részesedjenek a karizmából és a küldetésből. A kulturális, társadalmi és egyházi jelenlét erősítésében a kültagok aktív együttműködő társak, akik saját életállapotukban tesznek tanúságot az evangéliumi értékekről.

A mostani négynapos lelkigyakorlatnak a marosfői Pax Villa adott otthont. A 26 résztvevő az ország minden tájáról érkezett.

A lelki elmélyülést Fülöp Magdolna szociális testvér a lectio divina és a szemlélődő imamód segítségével vezette. Az elmélkedések középpontjában a szociális testvérek hivatásának meghatározó vonásai álltak: a jellemszilárdság, a tudatosság és az életigenlő lelkiség.

A lelkigyakorlat ünnepi szentmisével zárult, amelyen a kültagok megújították ígéretüket, és örömmel köszöntötték közösségük új ígérettevő kültagját, Juhos Krisztinát.

A lelkigyakorlatot Fogarasi Edit szociális testvér, a romániai kültagok felelőse szervezte.

Forrás és fotó: Romkat.ro, Szociális Testvérek Társasága

Magyar Kurír