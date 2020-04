A tavaly húsvéti merényletsorozatban meggyilkolt több száz áldozatra emlékeztek Srí Lankán

Malcolm Randzsith bíboros, colombói érsek, a helyi katolikus egyház vezetője arra kérte a papokat és a híveket, hogy gyújtsanak gyertyát és imádkozzanak az áldozatokért, a szinte egyidejű támadások időpontjában pedig szólaljanak meg a harangok, és mindenki kétperces csenddel emlékezzen.

Az Iszlám Állam terrorszervezettel szimpatizáló két helyi szélsőséges csoport hat helyen – két katolikus és egy protestáns templomban, valamint három szállodában – hajtott végre öngyilkos merényleteket a húsvétvasárnapi misék, illetve istentiszteletek idején szinte egy időben. A robbanásoknak legkevesebb 260 halálos áldozata és csaknem hatszáz sebesültje volt.

Az évfordulóra számos nyilvános megemlékezést terveztek, de ezeket mind le kellett mondani a kijárási korlátozások miatt.

A rendőrségi nyomozással párhuzamosan a kormány egy elnöki bizottságot is kinevezett a merényletsorozat körülményeinek felderítésére, mert helyi rendőri vezetők ellen is folyik nyomozás amiatt, hogy nem vették figyelembe a tervezett merényletekre figyelmeztető jelzéseket. Mindazonáltal általában a Srí Lanka-i hatóságokat is vádolják ezzel, Maithripala Sziriszena akkori elnök kormányával együtt. A volt belügyi államtitkár és a volt rendőrfőkapitány ellen eljárás folyik. Az ősszel elnökválasztást tartottak az országban, és Gotabaja Radzsapaksze lett az államfő. Azóta a parlament még azzal is megvádolta Sziriszenát, hogy „aktívan akadályozta” a nemzetbiztonsági szervek munkáját.

Az ügyben több mint kétszáz ember van őrizetben a támadások kitervelésében vagy végrehajtásában való részvétel gyanújával. A rendőrség április elején letartóztatta egy volt miniszter fivérét és egy ügyvédet azzal a gyanúval, hogy közvetlen kapcsolatban álltak a merénylőkkel.

„Hálásak vagyunk azoknak a baráti nemzeteknek, amelyek nagylelkűen többször is tájékoztattak bennünket a tervezett támadásokról, de politikai vezetőink ezeket sajnos nem vették komolyan” – jelentette ki április 21-én Randzsith bíboros. Márciusban arra panaszkodott, hogy még mindig nem vontak felelősségre egyetlen volt kormánytagot sem.

A szigetországban április 25-én parlamenti választásokat tartanak.

Forrás és fotó: MTI

Magyar Kurír