A temesvári egyházmegye jubileumi mérföldkövei 2026-ban

A plébániák alapításának és újjászervezésének évfordulói, a templomok építésének és felszentelésének emléknapjai, valamint a régió múltját formáló események mind-mind arra hívnak hogy hálával tekintsünk vissza történelmünk fontos pillanataira, és tovább vigyük örökségünket.

Alapító szentek és spirituális gyökerek

980 év telt el Szent Gellért vértanúsága óta, aki a Csanádi Egyházmegye első püspöke volt. 1046-ban, egy zavaros időszakban magyar lázadók csoportja a pogánysághoz való visszatérést és a keresztény Egyház lerombolását követelte. Az ország püspökei Budán gyűltek össze, hogy rávegyék az új uralkodót, ne engedjen ezeknek a követeléseknek. 1046. szeptember 24-én Gellért csanádi püspököt a lázadók elfogták, megkövezték és megölték, majd testét a Dunába dobták egy szikláról, arról a dombról, amely ma az ő nevét viseli, a Gellért-hegyről.

800 év telt el Assisi Szent Ferenc halála óta, aki a Kisebb Testvérek Rendjének – a ferencesek első rendjének – alapítója, és akik a temesvári egyházmegye területén már a Szent életében jelen voltak. 1926-ban – vagyis 100 évvel ezelőtt –, Szent Ferenc halálának 700. évfordulója alkalmából Radnán, a kolostor mögötti dombon felállították többek között Assisi Szent Ferenc márványszobrát, valamint a ferences rend hat másik szentjének szobrát.

Sorsfordító történelmi tragédiák és újrakezdések

500 év telt el a mohácsi csata óta, amelyben a Magyar Királyság hadserege a fiatal II. Lajos király vezetésével vereséget szenvedett a számbeli fölényben lévő Oszmán Birodalom seregétől. A csatatéren életét vesztette a mindössze 20 éves II. Lajos király, valamint – több püspök és érsek mellett – Chaholy Ferenc csanádi püspök is.

Temesvár felszabadítása 310 éve történt meg, ekkor indulhatott meg a hódoltság utáni újratelepítés és a hitélet újjászervezése.

Az egyházmegye épített öröksége

290 év telt el a temesvári Szent György római katolikus székesegyház alapkövének letételétől. 1736. augusztus 6-án Adalbert Eusebius Anton von Falkenstein csanádi püspök Temesváron letette az egyházmegye új székesegyházának alapkövét. A templom építése VI. Károly császár és Mária Terézia pártfogását élvezte, akik a kor legkiválóbb mérnökeit küldték Temesvárra.

270 éve, 1756-ban kezdték építeni a máriaradnai bazilikát, mely a régió legfontosabb Mária-kegyhelyeként évről évre ma is zarándokok tízezreit vonzza.

Az egyházmegye oldalán közzétett részletes összefoglaló a jubileumi alkalmakról ITT olvasható.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír