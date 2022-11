A templom kis darab földi mennyország a hívőknek – Kettős ünnep a bedői görögkatolikus közösségben

Bedő község Hajdú-Bihar megyében, a román határtól néhány kilométerre található kis település, lakosainak száma körülbelül 300 fő. A bedői lakosság nagyon összetartó közösség. Számos munkálatot oldottak már meg pusztán az összefogás erejével. A településen a görögkatolikus templom igen frekventált helyen, a község főutcáján található, és mivel ez az egyetlen templom, a helyi közösség és a hívek igen elszántak a lelki hajlék és környékének szebbé tételében.

A Miniszterelnökség a Nemzetiségi szakmai támogatások előirányzat terhére 14 millió forint vissza nem térítendő támogatásából sikerült megújítani a templom tetőszerkezetét, a nyílászárókat, továbbá korszerűsítették az épület fűtését, amit klímaberendezéssel oldottak meg.

Ezzel párhuzamosan a Magyar Falu Program „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” című felhívásban elnyert támogatásnak köszönhetően a Bedői Görögkatolikus Egyházközség szintén vissza nem térítendő támogatásból a korábbi parókia épületét korszerűsítette. Egyebek mellett hőszigetelték a homlokzatot, nyílászárókat cseréltek, korszerűsítették a fűtési rendszert.

A templom és a közelében található közösségi ház lehetőséget nyújt a közösség lelki igényeinek kielégítésére, lelkigyakorlatok megtartására. Mindezek vonzók lehetnek a közelben és helyben élő fiatal családok számára is, ami a közösség gyarapodását eredményezheti.

November 8-án emlékezik meg a Görögkatolikus Egyház Szent Mihályról és e naphoz kapcsolódik a bedői templom búcsúja is. A mostani ünnepre korábban itt szolgáló papok is eljöttek.

A liturgián két evangélium is elhangzott: az egyik a hetvenkét tanítvány visszatéréséről, a másik a dúsgazdagról és a szegény Lázárról szólt. Kocsis Fülöp metropolita szerint mindkét szöveg a mennyországra mutat. Ahogy már Mózes és a próféták is megmondták: van túlvilág és készülni kell rá, hogy a földi életnek van következménye.

Jézus arra figyelmeztet minket, hogy tudnunk kell: van odaát, hinnünk kell, hogy a földi élet nem zárul le.

„Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek” – mondja Jézus. Hát, de nem támadt fel Jézus? Hiszünk Jézusnak, ennek a példabeszédnek a túlvilágról? – tette fel a kérdéseket Fülöp metropolita, és hozzátette: Jézus szeretné felnyitni a szemünket a mennyországgal kapcsolatban. Nagyon sok ember mégsem veszi komolyan a túlvilágot. Foglalkoztat bennünket a kérdés, hogy vajon mi vár ránk a halál után, de nem mindenki képes elfogadni, hogy a földön túl is van élet.

„Krisztus föltámadt! Ha ez a tény világítja meg az életemet és a szemléletemet, akkor már látom a mennyországot, bele tudok látni. Igaz, Szent Pál azt mondja, csak tükör által, homályosan (v.ö.:1Kor 13,12), de a föltámadt Krisztus igenis láthatóvá tette számunkra a mennyországot. Itt van most is közöttünk, és hirdeti, hogy közel van számunkra Isten országa. Persze ezt csak azok fogadják el, akik hisznek Benne, akik Jézusban élnek.” – világított rá Kocis Fülöp metropolita, és hozzátette, a bedői templom is azért újult meg, hogy láthatóvá tegye: Isten országa köztünk van.

A templom egy kis darab földi mennyország azok számára, akik hisznek, mert csak a hit teheti Isten országává a templomot! Nemcsak ünnepelünk, hanem kérünk is most a Jóistentől, méghozzá azt, hogy Szentlelkével nyissa fel a szemünket, hogy belelássunk a mennyországba, ami már itt van közöttünk – zárta beszédét az érsek.

Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően körmenettel zárult, ami után Ekler Gergely köszöntötte a közösséget. A Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezetőjét családi szálak fűzik a mintegy háromszáz fős településhez. Több mint húsz éve járt itt először, és zalaegerszegiként nemcsak a térséggel, hanem a görögkatolikus vallással is akkor ismerkedett meg. Köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, hogy támogatták ezeket a fejlesztéseket.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szöveg: H. Varga Eszter

Magyar Kurír