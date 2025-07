A templom kőbe zárt imádság – Bicentenáriumot ünnepeltek Bujon

Koncelebrált Iski István buji parókus, a korábbi buji szolgálattevők; velük imádkozott az oltárnál Zoltán György fődiakónus, Szemán László kótaji esperes-parókus, Iski Péter beregdaróci parókus, Grunda János nyírpazonyi esperes-parókus és Tálas Mihály nyugalmazott áldozópap, valamint Katona István nagyhalászi római katolikus plébános és a helyi református lelkipásztor, Péter Lászlóné. Az egyházközség ünnepe volt ez, melyre minden helyi keresztény felekezet híveit, az elszármazottakat és a szomszédos települések lakóit is várták.

Vendégként érkeztek a település vezetői és Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki beszédet is mondott a liturgia végén. Arra az időszakra, történelmi-kulturális közegre reflektált, melyben a buji görögkatolikusok templomukat építették.

A megyéspüspök a gondolattal indította prédikációját, hogy

a templom nem más, mint kőbe zárt imádság.

„Nekünk, ezen falak között imádkozó közösségnek jutott a megtiszteltetés és a felelősség, hogy megemlékezzünk a templom múltjáról – mondta. – Felelősség ez, hiszen miként a templom építői, és maga a templom is, mi is üzenetet fogalmazunk meg a jövő számára. A templom falai elődeink fáradságos munkájáról, hitéről, Isten iránti szeretetéről tesznek tanúságot. Kötelességünk is ez.”

A főpásztor Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepén az apostolfejedelmek küldetésének, személyiségének üzenetét vizsgálta: „Péter a kőszikla, amire építhetünk, Pál missziós lelkülete pedig hirdeti az evangéliumot.

Az üzenet, melyet mindannyiunknak hirdetnünk kell, Krisztus tanítása: »keressétek először az Isten országát« (vö. Mt 6,33)”

– emlékeztetett az elhangzott evangéliumi szakaszra.

Azt kívánta a buji közösségnek, hogy erősítsék hitüket, hogy sokáig hirdethessék apostolokként az üzenetet a világban. „Tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek, mert gondja van rátok (vö. Mt 6,8) »Ti keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá.«”

A liturgia végén a házigazda, Iski István megköszönte a meghívott vendégek megtisztelő jelenlétét. A búcsúi körmenet után miroválás, antidórosztás volt; a templom udvarán tartott agapén pedig kötetlen beszélgetésekre is lehetőség nyílt.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

