A természet zenei képei a tihanyi apátságban – Kővári Péter a Harmónia a vizek felett programjairól

Programajánló beszélgetésünket onnan indítottuk el, hogy önálló előadói pályafutását illetően mi minden történt az elmúlt egy évben.

– Elsődleges feladatomnak tartom a tihanyi programszervezést és a liturgikus szolgálatot, de nem hanyagoltam el a saját művészeti tevékenységet sem. Koncertező orgonistaként itthon és külföldön számos helyen felléptem. Tavaly ősszel Szicíliában jártam, októberben Ragusában adtam hangversenyt, idén januárban pedig Spanyolországban, Sevillában. Rendszeres kamarapartnereim közé tartozik kedves barátom, Bálint János fuvolaművész. 2017-től vezetem az OPUS Énekegyüttest, amely az elmúlt években szépen fejlődött. A veszprémi székhelyű, kezdetben tizenkét tagú kórus időközben tizenhat főre bővült. Rendszeresen kapunk felkéréseket, jövőre pedig – három év után – szeretnénk ismét megmérettetni magunkat egy nemzetközi versenyen. Régi zenei együttesem, a korhű, illetve korabeli hangszereken játszó Vivaldi Ensemble ugyancsak működik, különböző zenei projektekben veszünk részt. Legközelebb június közepén Nemesgulácson lesz fellépésünk Sellyei Gábor borász-karnagy meghívására.

– Hogyan határozná meg Tihany zenei életnek jelenlegi rangját, illetve, ha van ilyen, sajátos karakterét?

– Amikor 2019-ben Tihanyba kerültem, az volt a fő célkitűzés, hogy az egyházzenei paletta minél színesebb, a koncertélet minél változatosabb legyen. Ne csak orgona- és kamarazenei hangversenyekre kerüljön sor, hanem évszázadokon átívelve minél több mű hangozhasson el itt a rendkívül széles egyházzenei repertoárból, legyen szó barokk kamarazenéről, zenekari darabokról vagy oratóriumokról. Arra törekszünk, hogy az apátság falai között rendre megmutatkozhasson mindaz, ami a magas szintű egyházi zenekultúrához tartozik. Egyébként a liturgikus életben is fontossá vált az igazán minőségi zenei szolgálat, nemegyszer vendégkórusok, együttesek fellépésével. A nagyobb ünnepeken a tradíciót követve természetesen a saját apátsági kórus közreműködik a szertartásokon. Az elmúlt években sok mindent sikerült megvalósítanunk az előzetes tervekből, szépen fejlődött a tihanyi koncertélet. Közben persze financiális szempontok is felmerültek. Korábban több pályázatot írtak ki, mostanában jóval kevesebbet, így a támogatás csökkenésével tavaly óta a hangversenyeink többsége belépődíjas lett. Továbbra is ingyenesek viszont azok a programjaink, amikor mesterkurzusokon részt vevő növendékek játszanak, vagy a Tihanyi Bencés Iskola zenetanárai és zenei együttesei adnak koncertet. Ilyen alkalmakon adományokat gyűjtünk a működésünkhöz vagy valamilyen nemes ügy érdekében.

– Milyen jellegű hangversenyek alkotják a kínálatot?

– Tihanyban az 1960-as évek óta nagy hagyományuk van a nyári hétvégéken megrendezett orgonakoncerteknek. A hangszer 1993-ban teljesen megújult, azóta is szépen szól, kiválóan működik. Idén nem ősszel, hanem tavasszal zajlott az Orosz Zenei Fesztivál, amelynek ismét befogadó helyszíne lettünk. Az év első napján hagyományosan újévi hangversenyt tartunk, pünkösdkor általában nagyobb előadói apparátust megmozgató műveket adunk elő. Június 8-án, pünkösdvasárnap az Új Liszt Ferenc Kamarakórust látjuk vendégül, az együttes az ünnepkörhöz kapcsolódó motettákat fog énekelni. Július közepén a Klassz a pARTon keretében két-három ingyenes koncertre kerül sor az apátságban. Július 18-án pedig kamarazenei estet tartunk az apátsághoz tartozó balatonfüredi Kerektemplomban, ahol ezúttal a Nagymező Kvartett muzsikál.

– A Harmónia a vizek felett címet viselő bencés zenei ünnepük idén augusztus 9. és 18. között zajlik. Mi lesz a tematika, és kik lépnek fel a programsorozat keretében?

– A hatodik fesztiválra is neves orgonisták és együttesek érkeznek Tihanyba. Zeneünnepünket az „előestén”, augusztus 8-án a Filharmónia OrgonaPont-koncertsorozatának hangversenye vezeti be. Az egyes zenei összeállítások olyan – a természethez, illetve természeti képekhez kötődő – „mottókat” viselnek, mint Az erdő hangja, Szelíd fuvallat, Völgyek zenéje, Napfény, A víz hangja, Holdfény. Vendégünk lesz többek között a Trio Sideris Olaszországból, Velencéből, illetve a szicíliai Ragusából Marco D’Avola orgonaművész, aki kifejezetten itáliai darabokat, átiratokat és saját műveket fog játszani.

A fesztivált a huszonöt éves Vadászkamara Kürtegyüttes nyitja és a Hungarian Brass Rézfúvós Együttes zárja, és fellép a Custos Consort régi zenei együttes a barokk csellók hangját idézve, csembalókísérettel. Különleges, nagyszabású esemény lesz augusztus 11-én a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar koncertje Vashegyi György vezényletével. Előadásukban két mise, Gregor Joseph Werner Missa alacrioris animi in C és Joseph Haydn Missa Sancti Nicolai című műve hangzik el. Itt jegyzem meg, hogy tavaly a King’s Singerst is sikerült meghívnunk, akik nagy örömmel jöttek el énekelni hozzánk. A jövőre vonatkozóan szintén tervezzük hasonló, világhírű együttesek invitálását. A Harmónia a vizek felett után, augusztus 22-én kerül sor a Kaláka hagyományos Kicsiknek és nagyoknak koncertjére az apátság Déli kertjében, majd a nyár zárásaként hagyományosan a Füred hangja mesterkurzus növendékeit hallhatjuk az apátsági templomban.

– Mondhatjuk, hogy Tihany mára a „nyári Balaton” zenei központjává vált?

– Induláskor nem a példamutatást tűztük ki célul, de úgy alakult, hogy Tihany e régióban – s talán országos szinten is – példaadó egyházi központtá vált a kultúra és kiemelten a zene terén. Tényleg nagyon sok a koncert és rendkívül változatos a program. A bencés közösség annak idején azzal bízott meg, hogy a zenei életet olyan nívóra emeljem, ami méltó a bencés múlthoz, a rend adott szellemi, művészeti és spirituális rangjához. Abban bízom, hogy a siker útján járunk.

