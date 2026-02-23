A testvériség és a remény becses jele – A kusztos felhívása a szentföldi keresztények támogatására

Az idei nagyböjtben is, nagypéntek közeledtével az egyetemes Egyház megújítja ősi és mélyen gyökerező hagyományát, meghirdetve a Pro Terra Sancta (A Szentföldért) gyűjtést. Ez nem csupán adománygyűjtés, hanem a közösségvállalás konkrét jele azokkal a keresztényekkel, akik ott élnek, ahol az Ige testet öltött.

Az alábbiakban Francesco Ielpo OFM felhívásának fordítását közöljük.

Kedves Testvéreim!

Az Úr adjon nektek békességet!

A nagyhét közeledtével szívünk és tekintetünk ismét ide fordul, arra a Szentföldre, arra a földre, ahol Isten Fia „végsőkig” adta életét, és amelyből az Egyház született. Ma is ezeken a szent helyeken, a húsvét forrásából merítjük szolgálatunk értelmét és reményét. Nem titkolhatjuk azonban, hogy nehéz időket élünk.

A háború, az erőszak és a bizonytalanság keményen sújtotta Gázát, Palesztinát, Izraelt, Libanont és Szíriát. Ehhez járult hozzá a zarándokok hosszú távolléte, amely súlyosbította a már mély válságban lévő gazdasági helyzetet.

Sok keresztény család, amely korábban a zarándoklatok révén jutott bevételhez, ma nehezen tudja fenntartani magát. A fiatalok egyre kevésbé látják itt, saját földjükön a jövőjüket.

A remény maga is sebzetten jelenik meg, úgy Betlehemben, Jeruzsálemben, Észak-Izraelben, ahogy Libanonban és Szíriában.

Ebben az összefüggésben különös erővel visszhangzanak a Szentatya szavai, aki a béke érdekében végzett ima és böjt sürgető szükségességére hívta fel figyelmet, határozottan kérve, hogy vessenek véget a szentföldi konfliktusnak.

A nagypéntek tehát még mélyebb jelentést kap számunkra.

A pápai Pro Terra Sancta gyűjtés nem csupán a szolidaritás jele, hanem a jeruzsálemi egyházzal való közösség konkrét kifejeződése.

Ennek az adománygyűjtésnek köszönhetően tudjuk fenntartani az iskolákat, a plébániákat, a karitatív szolgálatokat, a szociális projekteket és a segítségnyújtást válsághelyzetben, így tartva életben a keresztény jelenlétet a Megváltás helyszínein.

Ma minden eddiginél nagyobb szükség van az újjáépítésre: nemcsak az épületek, hanem az emberi kapcsolatok, a bizalom és a remény helyreállítására is. Ez pedig mindenekelőtt a nevelésen, a fiatalokon, a családokon és azon a közegen keresztül valósulhat meg, ahol megszülethet a találkozás és a béke kultúrája.

Nagypénteken, miközben a Keresztrefeszítettet szemléljük, arra kérünk benneteket, hogy ne feledkezzetek meg a Szentföldről. Emlékezzetek meg rólunk az imádságban, és támogassatok bennünket nagylelkűségetekkel.

Közelségetek számunkra a testvériség és a remény becses jele.

A szent helyekről imádságban hordozunk benneteket, és kívánjuk, hogy hogy az Úr húsvétját az új élet forrásaként élhessétek meg.

Szívből jövő köszönettel.

Forrás: custodia.org

Fotó: Vatican News

Videó: Christian Media Center

Hollósi Judit/Magyar Kurír