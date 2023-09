A Vatikán ingyenes fogászati ellátást kínál Róma szegényeinek

Konrad Krajewski bíboros, a pápai főalamizsnás elmondta: a megállapodás lehetővé teszi, hogy az anyagi nehézségekkel küzdő emberek a járóbeteg-ellátó klinikához forduljanak. A vizsgálat után megkapják a szükséges kezelést a Madonna della Fiducia-klinikán Róma Appio Latino negyedében.

A fogászati ellátás szeptemberben indul. A szolgálat további egészségügyi szolgáltatásokat is kínál a vatikáni Szent Márta orvosi rendelő által gondozottaknak, akiknek többek között zuhanyzási lehetőséget, ételt és orvosi ellátást is biztosítanak.

Az Irgalom Anyja nevét viselő klinikát a Szeretetszolgálat Dikasztériuma üzemelteti. Az egészségügyi intézmény 2015-ben jött létre, Ferenc pápa megbízásából. Hatvan orvos, nővérek és önkéntesek erőfeszítései teszik lehetővé, hogy évente több mint hatezer ember részesüljön ingyenes egészségügyi ellátásban.

A szolgálat létrejötte válasz Ferenc pápanak a szegények világnapjára írt buzdítására. A pápa november 19-i világnap alkalmából írt üzenetében így fogalmaz: „Ne fordítsd el arcodat senkitől, aki szegény!” Arra kér bennünket, hogy fejezzük ki törődésünket a szegények iránt, akiket az „evangéliumi realizmus jellemez”, ami „testvéreink konkrét szükségleteinek” kielégítését jelenti. Ferenc pápa üzenetében emlékeztet többek között a 150 évvel ezelőtt született Lisieux-i Szent Terézre is, akinek önéletrajzából idézve megállapítja, hogy „mindenkinek joga van ahhoz, hogy a szeretet megvilágosítsa”. A Szentatya ismételten felemeli hangját a béke érdekében, nemet mondva minden háborúra és arra buzdít a szegények 7. világnapja alkalmából, hogy továbbra is szegezzük mindig tekintetünket Jézus Krisztus emberi és isteni arcára. Arra van szükségünk, hogy komolyan és hatékonyan elkötelezzük magunkat a politikai és a jogalkotás terén is – írta a pápa június 13-án, Páduai Szent Antal liturgikus ünnepén keltezett üzenetében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír