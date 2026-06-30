A venezuelai földrengés károsultjainak gyűjtenek a magyar jezsuiták

A július 25-én történt 7,5-ös erősségű földrengésben megrongálódtak lakóházak, iskolák és egészségügyi intézmények, miközben az embereknek a mindennapi túlélés is komoly kihívást jelent. A helyzet azért is rendkívül súlyos, mert Venezuela már a földrengés előtt gazdasági és társadalmi válsággal küzdött. Sokan maradtak egészségügyi ellátás, ivóvíz és más alapvető szolgáltatások nélkül.

A venezuelai jezsuiták és partnereik azonnal megkezdték a segítségnyújtást. A Xavier Network globális jezsuita fejlesztési hálózat tagjai a helyi jezsuita szervezetekkel együtt dolgoznak, hogy: ideiglenes menedéket biztosítsanak, élelmiszert és ivóvizet osszanak, higiéniai csomagokat juttassanak el a rászorulóknak, pszichológiai és lelki támogatást nyújtsanak, valamint segítsék a helyreállítás első lépéseit.

A magyar jezsuiták adománygyűjtést indítanak a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. Az adományokat a helyi jezsuitáknak juttatjuk el, akik a helyszínen azonnal reagálni tudnak a legégetőbb szükségletekre.

Forrás: jezsuita.hu

Fotó: Jesuits Global

Magyar Kurír