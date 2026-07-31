A Világ Győzelmes Királynőjét ünneplik a Normafánál augusztus 23-án

A zarándoklat a budapesti Szent István-bazilika elől indul, ahol 11.30-tól gyülekeznek a résztvevők. A 12 órakor együtt elimádkozott Úrangyala után indul a menet a Budai-hegységben található Szent Anna-réti Boldogságos Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnához. A szervezők hívnak mindenkit a csatlakozásra – akár a teljes útra, akár csak egy-egy rövidebb szakaszra.

A lelki program csúcspontjaként 16 órakor Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatja be az ünnepi búcsúi szentmisét a Szent Anna-réti kápolnánál.

A kegyelem győzelme nemzetünkért és a világért

A szervezők kiemelik: Szűz Mária mint a Világ Győzelmes Királynője ünnepe által megmutatkozik a kegyelem azon egyetemes győzelme, amelyet az emberiség Szűz Márián keresztül Krisztusban kapott. Az ünnep és a zarándoklat mélyebb célja, hogy ez a kegyelmi győzelem a mindennapi életünk részeként, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül

kiáradjon hazánkra, a Kárpát-medencére, egész nemzetünkre, és Magyarországról kiindulva az egész világ lelki megújulását és békéjét szolgálja.

Felhívás és meghívás a plébániai közösségeknek

A szervezők szeretettel hívják és buzdítják a katolikus plébániákat, lelkipásztorokat és hívő közösségeket is, hogy a püspöki szentmiséhez kapcsolódva országszerte kapcsolódjanak be Szűz Mária Királynő (a hagyományban: Világ Győzelmes Királynője) méltó megünneplésébe.

Azokat a testvéreket, akik nem tudnak jelen lenni a normafai püspöki liturgián, szeretettel hívják a saját plébániai közösségükben való ünneplésre – akár az ünnep hivatalos naptári napján, augusztus 22-én, szombaton, akár esetleg a vasárnapi nap folyamán. A szervezők javasolják, hogy az ünnepi szentmiséket a plébániákon lehetőség szerint kötetlen, testvéri agapé is kövesse.

Szűz Mária királynőként való nyilvános tiszteletét és ünnepét XII. Piusz pápa rendelte el 1954-ben. A kezdeményezők bizton remélik, hogy a közös imádság és a helyi megemlékezések bőséges kegyelmet, védelmet és lelki megújulást hoznak hazánk és a világ számára.

A meleg időre való tekintettel a szervezők kérik, hogy a zarándokok megfelelő élelemmel, elegendő innivalóval és nap elleni védőfelszereléssel készüljenek.

Szervezők: Istenhegyi Szent László plébánia, Országos Engesztelő Ima Mozgalom, Szeretetláng Mozgalom, Mária Fiai – Totus Tuus – TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója és sokan mások

Várnak minden közösséget, testvért, hogy legyenek részesei a Világ Győzelmes Királynőjének tiszteletét, hatalmát, szeretetét kinyilvánító ünnepi zarándoklatnak a mennyei udvar színe előtt!

A Facebook-esemény linkje: https://www.facebook.com/events/1035998022668229/

Forrás és illusztráció: Mária Fiai – Totus Tuus - TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója

Magyar Kurír