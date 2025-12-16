A zene, az kell – Megjelent a Danubia Zenekar és a Máltai Szimfónia közös klipje

2025. december 16.
Közös hang, közös klip. A Danubia Zenekar karácsonyra a Máltai Szimfónia növendékeivel és a Nyíregyházi Cantemus Kórussal készítette el Dés László A zene, az kell című dalának feldolgozását és hozzá a videóklipet.

A „Közös hang” a Danubia Zenekar és a Máltai Szimfónia közös programja a felzárkózó településeken zenét tanuló gyerekek művészi integrációjáért. A projekt során a zenekar tagjai személyes kapcsolatot alakítanak ki a Máltai Szimfónia esélyteremtő programjában részt vevő gyerekekkel és tanáraikkal.

A velük való rendszeres találkozások során közös művészi célokat álmodnak meg, majd a közös próbákat követően együtt lépnek fel a zenekar zeneakadémiai bérletes koncertjein, a Máltai Szeretetszolgálat rendezvényein és a falvakban, ahol a gyerekek élnek.

2024-ben az Út a Zenéhez Alapítvány mint a Danubia Zenekar tulajdonosa a Máltai Szimfónia programmal ösztöndíjprogramot hozott létre, melynek célja, hogy a tehetséges, középiskolás korú fiatalok továbbtanulási esélyeit javítsa, illetve tanulási motivációjukat fenntartsa.

A koncertek és közös programok után a „Közös hang” projekt részeként együtt készítették el a Nyíregyházi Cantemus Kórus közreműködésével a Valahol Európában musicalből jól ismert Dés László-sláger feldolgozását.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

