A zsoltárok kimeríthetetlen forrása – A győri Collegium Musicum Jaurinense különleges koncertje

Immáron évek óta hagyomány, hogy a győri fiúkórus tagjai intenzív szakmai kurzuson vesznek részt, amely közös műhelymunkából, elmélyült próbafolyamatból áll, majd ünnepi koncerttel zárul a bencés Loyolai Szent Ignác-templomban.

A fellépők a reneszánsz többszólamú zsoltárok, valamint gregorián énekek tolmácsolásával különleges zenei és lelki élményt nyújtottak az Et Psalmos Nostros Cantabimus II. címmel meghirdetett februári hangversenyen.

„A zsoltárok egy kimeríthetetlen forrás...”

A kórus művészeti vezetője, Bruckner Máté a koncert után úgy fogalmazott, külön öröm volt számára, hogy az egy évvel korábban elindított kezdeményezés valóban tovább folytatódhatott. „Remélem, hogy még nagyon sok fejezetet meg tud élni” – mondta.

Az idei alkalom tudatos vállalása volt, hogy a közreműködőket elsősorban helyi, illetve kizárólag hazai erőkből hívták meg. A produkcióhoz csatlakozott a győri konzervatóriumból négy énekes diák és egy énektanárnő, akik erősítették az együttest, valamint két külföldön élő magyar kolléga is részt vett a munkában.

A koncert középpontjában a reneszánsz többszólamú zsoltárfeldolgozások álltak.

„Egész liturgikus életünk a Zsoltárok könyve körül forog”

A koncert lelki hátteréről Kelemen Áron OSB, alapító művészeti vezető beszélt. Mint hangsúlyozta, a zsoltárok a bencés élet szívét jelentik.

„Egész liturgikus életünk a Zsoltárok könyve körül forog – különösen nekünk, bencéseknek” – mondta. Hozzátette: a koncert különlegessége abban rejlett, hogy lelassította a zsoltárokat.

„Nagyon izgalmas mint koncert, mert egy kicsit lelassítja ezeket a zsoltárokat.” A liturgiában, ahol a figyelmet gyakran leköti maga a szertartás, kevesebb lehetőség adódik a szöveg mélyebb szemlélésére. „A zene – akár gregorián, akár órómai, akár reneszánsz vagy barokk – mindig lelassítja a szöveget.”

A koncerten a hallgatók kézhez kapták a zsoltárok eredeti latin szövegét és magyar fordítását is, ami segítette a személyes elmélyülést. Kelemen Áron OSB rámutatott: ez

lehetőséget biztosít arra, hogy a zenével együtt egy kicsit kettesben maradjanak a zsoltár szövegével, és ténylegesen közelebb kerülhessenek hozzá.”

„Egy más lelkiállapotba kerül tőle az ember”

Az est egyik fiatal közreműködője, Kiss Bíborka, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium énekese személyes élményét osztotta meg. Mint mondta, azért is fontos számára a zene, mert az akkor is szól, ha ő valami miatt éppen nem képes erre.

„Ez a fajta zene is teljesen elvarázsol, és egy más lelkiállapotba kerül tőle az ember” – mondta. A kurzusról és a koncertről szólva azt fogalmazta meg, hogy mind a kurzus, mind a koncert óriási élménnyel gazdagította, sőt a régizenét is egyre inkább kezdi megkedveli.

Az est így nem csupán hangverseny volt, hanem közös lelki út.

Forrás: Győri Szent Mór Bencés Perjelség

Fotó: Halász Gábor

Magyar Kurír