Adakozzunk úgy, hogy egy kicsit fájjon – Jótékonysági est a szombathelyi püspöki palotában

Székely János püspök köszöntőjében elsőként Szent Miklós püspökről szólt, aki több mint 1770 évvel ezelőtt élt Kis-Ázsiában, Myra városában. „Legendás volt, hogy mennyi jót tett – amennyire csak lehetett, titokban.” Egy alkalommal óriási éhínség volt, s így mondja az elbeszélés, így tudja a hagyomány, hogy rávett egy egész hajót, egy gabonaszállító hajót, hogy ne menjen tovább Rómába, ő lassanként kifizeti – osszák szét a gabonát a városnak. Megmentette az embereket az éhhaláltól.

De ismerjük a híres történetet is, hogy három nagyon szegény lány házasságát segítette. Éjszaka egy-egy kis pénzeszsákot dobott be az ablakukon, akik ilyen módon tudtak megházasodni. Szent Miklós püspök

jótettére 1700 év után is emlékezünk! Elindított egy titokzatos szeretetlavinát

– hangsúlyozta a főpásztor. – Ma is, a gyerekek Mikulás-estén, illetve előző este, december 5-én kiteszik a cipőjüket, a csizmákat az ablakba, és a szülők megtöltik szeretettel, édességgel, jósággal.

Milyen jó lenne ilyen szeretetlavinákat indítani az életünk folyamán!”

A szombathelyi megyéspüspök egy hasonlóan szép mai történetet is példaként említett: 2008-ban New Yorkban egy nagyon gazdag asszony, Christina Doo, aki ingatlanokkal foglalkozott, hallotta, hogy a kórházban haldoklik egy vesebeteg asszony, és senki nem tudott neki megfelelő vesét adni. Gondolkodott, végül bement a kórházba, megvizsgáltatta magát, és kiderült, hogy az ő veséje jó lenne. És egy vadidegen, koldusszegény asszonynak ez a dúsgazdag vállalkozó odaadta az egyik veséjét. Ennek óriási híre lett New Yorkban. A következő hét hónapban tizenegy hasonló eset történt: haldokló vesebetegeknek mások, idegenek odaadták a veséjüket, megmentették az életüket.

Amikor Ferenc pápa amerikai látogatása során a Kongresszus előtt elmondta beszédét, négy híres amerikai nevét említette meg: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Thomas Merton, a híres lelki író és Dorothy Day nevét. Dorothy Day egy rendkívül fájdalmas sorsú, fájdalmas gyermekkor után talpra álló fiatal New York-i lány volt, „aki az egész életét – talán a nehéz gyerekkora miatt – a legszegényebbeknek szentelte. Hajléktalanoknak ingyenszállókat hozott létre, egész nap talpon volt, segített, ennivalót vitt. Megmozdította New York lelkiismeretét” – fogalmazott Székely János püspök.

Dorothy Day azt mondta, hogy

ha mindenki csak egy idegent igazán szeretne, akkor a földön senki sem maradna segítség nélkül.

A kereszténység kezdetén is valami hasonlót látunk: jótettek döbbenetes láncolatát – idézte fel a főpásztor. – Az első keresztények, ahogy csak tudták, segítették a szegényeket. A 3. század közepén Rómában mindennap körülbelül 1500 nincstelennek adtak enni. Nem voltak dúsgazdagok, ezt mégis megtették, létkérdés volt számukra. Hogy a kereszténység olyan döbbenetes erővel terjedt, azt többek között ennek is köszönhetjük.

Mennyire jó lenne ezt a szeretetláncolatot folytatni, elindítani az életünkkel!

„Azt gondolom, hogy a mai estén valami hasonló történik. Nagyon köszönöm a Női Vállalkozói Klubnak, (...) hogy elindították itt, Szombathelyen ezt a szeretetfolyamot, szeretetlavinát. És köszönöm Önöknek, hogy itt vannak, ebbe be akarnak kapcsolódni, jót akarnak tenni,

hogy fehérebb, ragyogóbb, szebb legyen a világ!”

– mondta a résztvevőknek a megyéspüspök.

Laki Brigitta, a Női Vállalkozói Klub Egyesület elnöke elmondta, hogy a tavalyi gyűjtésből a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csecsemő- és Gyermekosztálya a légkondicionálók beszerzését tudta elkezdeni.

A kórház főigazgatója, dr. Lippai Norbert és Császár Bernadett, az osztály vezető ápolója is köszöntötte az egybegyűlteket.

Az adakozás mellett idén is különleges kulturális élményben volt része a megjelenteknek. A jótékonysági esten felléptek a Virtuózok tehetségkutató verseny művészei: fuvolán Csabay Zsuzsanna, klarinéton Lugosi Ali, gitáron Oláh Vilmos, zongorán pedig Máhr Vi.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír