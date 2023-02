Ahol a szenttel találkozunk – Sajtótájékoztatót tartottak a Misszió Tours zarándokvonatairól

A Misszió Tours által szervezett utak idei mottója: „Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal – zarándokoljunk együtt!”

Korunk nagy hiányossága, hogy a szent elveszítette tiszteletét. Pedig minden emberben – legyen akár hívő vagy kereső – ott van a szent utáni vágyakozás.

– kezdte köszöntőbeszédét Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, a Boldogasszony Zarándokvonat egyik fővédnöke.

Mint elmondta, lelkipásztorként nem találkozott még olyan emberrel, aki Istent mereven elutasította volna. Ahhoz, hogy a szentet megismerjük, nyitottnak kell lennünk, de emellett áldozatot is kell hoznunk érte. Egy zarándoklat erről szól. Otthon is jó imádkozni, de egy templomban, egy búcsújáróhelyen imádkozni egészen más tapasztalatot jelent.

A zarándoklat során olyan helyre megyünk, ahol előttünk már ezrek vagy akár milliók imádkoztak, nem véletlenül nevezzük ezeket a helyszíneket megimádkozott helyeknek.

De a szenttel való találkozást nem önmagunkért tesszük, hiszen ha élményünket megosztjuk másokkal, akkor az ő életüket szebbé és jobbá téve mi is változunk és gazdagodunk. „Kívánom, hogy minél több ember tegyen szert a zarándoklat révén erre a tapasztalatra” – zárta köszöntőjét Veres András püspök.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében arra emlékeztetett, hogy napjainkban – elsősorban a szomszédunkban zajló háború miatt – sokkal több bennünk a félelem, az idegesség, mint korábban. Egy zarándoklatnak azért van nagy jelentősége, mert alkalmas a feszültségek oldására.

Hozzátette: A međugorjei zarándoklat erősíti a magyar–horvát és a magyar–bosnyák kapcsolatot, a częstochowai a magyar–lengyel barátságot, míg a csíksomlyói zarándoklat a magyar–román kapcsolatra van jó hatással.

Mint azt Mosóczi László, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója elmondta, a Misszió Tours Utazási Irodával 2011-től tartó együttműködés keretében összesen 26 zarándokvonatot és több mint húszezer utast továbbítottak különböző belföldi és nemzetközi zarándoklatok helyszínére.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke azt emelte ki, hogy az elmúlt években közel háromszáz fiatalt vittek a csíksomlyói zarándoklatra, ezt szeretnék folytatni idén is. Emellett a szövetség diaszpóraprogramja keretében szerte a világon segítenek magyar fiataloknak abban, hogy jelen lehessenek a zarándoklaton. Tavaly a diákok mellett száz kárpátaljai édesanya is részt vett a csíksomlyói búcsún, ezt idén is szeretnék megszervezni.

A Boldogasszony Zarándokvonat másik fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Felolvasott köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy egy zarándoklat során az ember számot vet az életével, de egy zarándoklatnak közösségépítő ereje is van.

Amikor tőlünk keletre háború dúl, Európa hitét vesztett nyugati felén pedig fegyverek nélkül pusztítják a keresztény kultúrát, fontos, hogy a hívők együtt tegyenek tanúságot a hitükről.

Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy soha nem tapasztalt érdeklődés van az iroda által szervezett zarándoklatok iránt. Ennek oka minden bizonnyal lelki, szétcsúszó világunkban keressük a biztos pontokat.

Mint azt Horváth Ágnes rádiós szerkesztő, az esemény házigazdája elmondta, a pünkösdi búcsúba induló Boldogasszony Zarándokvonat mellett idén újra indul a tavalyról már ismert Misszió Zarándokvonat. Ez utóbbi fekvő- és ülőhelyes kocsikkal közlekedő különvonat pénteken délután indul, és miután a zarándokok részt vesznek a szombati búcsún Csíksomlyón, este visszaindul, és pünkösdvasárnap reggel érkezik meg Budapestre. A szervezők az utazások alatt vonatrádióval, közös programokkal, éttermi és mozgóbüfé szolgáltatásokkal is várják majd a résztvevőket.

A Boldogasszony Zarándokvonat fővédnöke Veres András püspök, az MKPK elnöke és Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Lelkivezetője Felföldi László pécsi megyéspüspök lesz. A Pécsi Egyházmegye zarándokai különbuszokkal utazhatnak Budapestre a vonat indulására, és a zarándoklat végén onnan vissza. A Misszió Zarándokvonat lelkivezetője Böjte Csaba ferences szerzetes lesz.

A mátraverebély-szentkúti „Szépszeretet” Zarándokvonat április 29-én indul útnak, a lelkivezető ismét Böjte Csaba OFM lesz. A tervek között szerepel egy zalaegerszegi Mindszenty Zarándokvonat is.

Idén is indul Fekete Madonna-zarándoklat Lengyelországba, Krakkóba és Częstochowába, melynek lelkivezetője Veres András püspök, az MKPK elnöke lesz. A tavalyihoz hasonlóan most is autóbuszokkal utaznak majd a magyarországi és erdélyi zarándokok a világhírű lengyelországi pálos kegyhelyre. Emellett az utazási iroda a Szentföldre, Fatimába, Lourdes-ba, Rómába, Mariazellbe és Međugorjéba is szervez zarándoklatokat.

Szerző: Baranyai Béla

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír