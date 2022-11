Ajándékozz szeretetet! – A Mécses Szeretetszolgálat karácsonyi felhívása

Karácsony... Meghitt órák szeretteink körében. A karácsonyfa gyertyái mosolygós arcokat világítanak be, a gyerekek ujjongva vetik rá magukat az ajándékokra. A ráncok kisimulnak, a szívekben béke. Együtt vannak – még ha olykor rövid időre is –, akik szeretik egymást. Feltöltekezünk az ünnepi pillanatokkal, amik gazdagabbá tesznek bennünket, emlékekkel megerősítve indulunk tovább az új évnek…

Sokan kimaradnak ebből az élményből. A magányosok keserű karácsonyának ma már pszichiátriai neve is van – karácsonyi neurózis, amikor fokozottan fájdalmas a hiány, annyira, hogy sokan a halálba menekülnek előle. Karácsony a mentőknél is csúcsnap.

De van ennél lejjebb is. Azok karácsonya, akiket nemcsak leírt, hanem vastag falakkal el is szigetelt magától a társadalom – a börtönlakóké. Igen, a bíróság által megítélt jogos büntetésüket töltik, ettől azonban még emberek maradtak, akik vágynak a szépre, a jóra, ezektől azonban rossz, hibás döntésük hosszú évekre elzárja őket. Odabent sokkal égetőbb a mindenfajta hiány, azon belül is legfőképpen a szeretethiány, hiszen sokaknak külső segítség nélkül esélye sincs a változásra; menekülni pedig a körülmények miatt lehetetlen. Pedig értük is – sőt talán leginkább értük – jött a Földre a Megváltó! A karácsonyi üzenet nekik is szól: „De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek (…) Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr…” (Lukács 2,10–11.) Megajándékozott minket a szeretet Istene. Ezzel a történettel nekünk is dolgunk van.

Az 1991-ben alakult Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság önkéntes levelezői segítségével ezeken a legboldogtalanabb embertársainkon kíván segíteni, hogy ott benn is embernek érezhessék magukat. Önkénteseink éveken át kísérik és segítik leveleikkel a fogvatartottakat, és olvassák a bentről jövő leveleket. Hihetetlen emberi sorsok tárulnak a levelezőink elé, akik elgondolkodnak, vajon, ha ők születtek volna oda, most ők is bent lennének-e a börtönben. Elképzelhető sok esetben, hogy igen. Ennek a börtönpasztorációs munkának a részeként évről évre megrendezzük karácsonyi csomagküldő akciónkat, ahol a kapcsolattartó nélküli – tehát a legelesettebb – fogvatartottaknak küldünk kis karácsonyi ajándékot néhány sor névre szóló üzenet kíséretében. Első hallásra talán hihetetlen, de az utóbbi sokkal fontosabb az ajándéknál. Ezek az üzenetek egy ismeretlen ember szívéből, tollából, gondolataiból indulnak a börtönbe, akár egy vers, egy idézet, egy rövid történet vagy egy reménykeltő jókívánság formájában, de a szívig hatolva, szeretetet ajándékozva.

Magányoldó emberi szó ismeretlenül is, baráti kézszorítás, biztató jelzés a külvilágból – egy reménysugár, ami a legigazabb karácsonyi fény. Reménysugár, hogy ő még számít valakinek, még nem taszították ki az emberek maguk közül, van remény a visszatérésre, ha ő is tesz érte, mert van értelme megjavulni.

Testvérem! Ha Te is szeretnél reménysugárrá válni, küldj december 10-ig néhány baráti sort egy fogvatartottnak (csak a keresztneveddel aláírva) akár postai úton a Mécses Szeretetszolgálat levelező szolgálatához (1327 Budapest, Pf. 30), akár e-mail-ben, a mecsesbp@gmail.com címre.

Ha anyagilag is kívánod támogatni az akciót, adományodat köszönettel fogadjuk a 10700323-69393668-51100005 számlaszámon.

Megértő segítségedet előre is megköszönve kívánunk Neked és szeretteidnek áldott Ádventet!

Forrás és fotó: Mécses Szeretetszolgálat

Magyar Kurír