Akik számára Krisztus az élet – A szerzetesi elköteleződést ünnepelték Pannonhalmán

Idén is ezen a napon emlékeztek meg a testvérek beöltözési, ünnepélyes fogadalomtételi és papszentelési jubileumairól. A reggeli laudes során pedig Gellért Metód testvér tett egyszerű fogadalmat.

„Építs te is sátrat az Úrnak! A találkozás sátrát, hogy az előtted álló negyven évben legyen egy védett hely, ahol te és ő is otthonra találtok, és ahol te is az arcodon érezheted Isten közelségének melengető tüzét és dicsőségének ragyogását” – ezekkel a szavakkal fordult Metód testvér felé Gérecz Imre atya a reggeli laudesben. A szerzetes az egyéves noviciátus letelte után egyszerű fogadalommal köteleződött el Szent Benedek családjában.

Ahogy Gérecz Imre atya fogalmazott, a negyvenéves pusztai vándorlás idején Mózes rendszeresen belépett az Úr sátrába, amit a találkozás sátrának nevezett. Az Úr pedig úgy beszélt vele, ahogy az ember a barátjával szokott.

Úgy képzelem, hogy ilyenkor Mózes saját arcán érezte az Úr közelségének tüzét, mint amikor közel hajolunk a tábortűzhöz.”

Pannonhalmán nem csak Metód testvér fogadalomtételéért adhattak hálát ezen a napon. A délelőtti konventmisén a tihanyi, győri és bakonybéli testvérekkel közösen köszöntötték az idén gyémánt-, valamint vasmiséjüket ünneplő testvéreiket. Áment Lukács atyát hatvan éve, míg Nyiredy Maurus atyát 65 éve szentelték pappá.

Maurus atya szentbeszédében a tavaly elhunyt Kiss Barnabás atyáról is megemlékezett, aki idén ünnepelhette volna aranymiséjét, azaz pappá szentelésének 50. évfordulóját. „Ez a jubileum nagyon is az Úr Jézus Tábor-hegyi színeváltozásának jegyében áll.

Ez az esemény egyszerre húsvét és Golgota. Az Úr Jézus ragyogó fehér ruhája és napfényesen ragyogó arca már előrevetíti feltámadását, húsvéti megdicsőülését.

Mózes és Illés pedig eltávozásáról, Jeruzsálemben bekövetkező haláláról beszélnek vele.”

Mint fogalmazott, papként mindhárman részesedtek Jézus keresztjében, de a húsvét is megjelent életükben, amelyre Szent Pál filippieknek írt levelének részletével világított rá. Az apostol efezusi fogságából is úgy írt, hogy azt mélyen átragyogta a Jézus Krisztusba vetett hite. „Pontosan ez a mi húsvéti élményünk. Az apostol mondatát sajátunkként idézem: »Számomra az élet Krisztus és meghalni nyereség.«”

Maurus atya idehirdetésében szólt arról is, hogy a feltámadásban az Úr Jézus megdicsőült, Őbenne egy ember fölemelkedett a Szentháromságba és az Atya mellett állandóan tevékenykedik, közbenjár értük.

Minden tettünkben ő működik, mi igazában földi életünkben és működésünkben is a feltámadott, megdicsőült Krisztusból élünk, a mi tetteink Őt dicsőítik meg. Ezért valóban boldogok lehetünk.

Keresztjeink ellenére, azokkal együtt a feltámadott Úrban cselekszünk.” Majd hozzátette: „ezért a mi Golgotánk is már a húsvét fényében ragyog. Ennek örömében ünnepelhetjük jubileumunkat.”

Az esti vesperásban a beöltözésük, valamint az ünnepélyes fogadalomtételük jubileumát ünneplő testvérekért imádkoztak a bencések és Isten áldását kérték rájuk. Hetven éve tett örökfogadalmat Othmar atya, míg Hegedűs Odó, Nádai Fidél, Borián Elréd és Tóth Konstantin atyák negyven éve köteleződtek el egész életükre.

A zsolozsmán hagyományosan elhelyezték az oltáron a személyesen is jelenlévő jubiláló örökfogadalmasok – Odó atya, Fidél atya, Elréd atya – 1985-ben saját kezűleg írt fogadalmát.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság



Magyar Kurír