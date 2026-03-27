Alapításának tizenötödik évfordulóját ünnepelte a Jezsuita Roma Kollégium

Ugyanabban az épületben alakult meg 1990 szeptemberében a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, majd 2011-ben a Jezsuita Roma Szakkollégium. Céljuk közös volt: segíteni az olyan fiatal értelmiségieket, akik nemcsak jó szakemberek lesznek, hanem felelősséget és szolgálatot vállalnak, akik nemcsak sodródnak, hanem meghatározzák saját környezetük jövőjét – hangsúlyozta köszöntőjében Forrai Tamás SJ, aki a roma szakkollégium indításakor a magyar jezsuita provincia tartományfőnöke volt. Mint mondta: az a jó szakkollégium, amelyik életben tartja a lelkesedést, hogy jobb legyen a következő generációnak.

Oláh Zsolt, a szakkollégium egykori hallgatója, jelenlegi rektora, köszöntőjében visszaemlékezett arra, hogy tizenhárom évvel ezelőtt tanulásra és biztonságos fejlődésre látott lehetőséget a kollégiumban, de ennél sokkal többet kapott. A Jezsuita Roma Szakkollégium lett a második családja, ahol nemcsak befogadták, de megerősödött identitásában, hitében és hivatásában is. Emlékeztetett, hogy tizenöt év alatt majdnem száz roma jutott el a diplomáig, ma mindannyian megállják a helyüket, nemcsak saját életükben sikeresek, hanem aktívan tesznek a roma közösségért. Olyan embereket képeznek, akik másokért élnek. Hozzátette: a szakkollégium jó úton jár, de még messze a cél, mert a roma társadalom felemelkedése hosszú folyamat.

A Jezsuita Roma Szakkollégium jó példa az Egyház, az egyetem és a kormányzat együttműködésére – hangsúlyozta Kovács Edit társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkár. Köszöntőjében kiemelte, hogy az elmúlt időszakban megduplázódott a felsőfokú végzettségű romák száma, és ebben a szakkollégiumoknak is szerepük van. Felhívta a jelenlegi diákok figyelmét, hogy aki keményen dolgozott, mindent jól csinált és így átléphet a „lehetőség ajtaján”, ne csapja be maga mögött az ajtót, hanem nyúljon vissza és segítsen másoknak is átjutni.

A szakkollégium társadalmi missziójáról rendezett kerekasztal-beszélgetésen Forrai Tamás SJ hangsúlyozta, az elmúlt tizenöt évben magától értetődő konszenzussá vált, hogy szükség van a roma szakkollégiumokra, bármilyen összetételű kormány is lesz hatalmon.

A másokért élő ember ideálját szeretnék felmutatni a hallgatóknak, és őket is meghívni erre – mondta Oláh Zsolt rektor. Felhívta a figyelmet, hogy miközben gyakran bírálják a diplomás romákat, hogy nem mennek vissza segíteni oda, ahonnan származnak, a szakkollégium több diákja azonban igenis visszatér. Van olyan volt hallgatójuk, aki ugyan közgazdaságtant tanult, de mégis óvodát vezet egy borsodi faluban.

Kállai Ernő kisebbségkutató, a szakkollégium egyik oktatója azt tartja az intézmény legfontosabb feladatának, hogy hozzásegítsék a fiatalokat a saját egzisztenciájuk megteremtéséhez, akik így tudnak függetlenné válni az aktuális hatalomtól. Nagy előrelépésnek nevezte, hogy míg fiatalkorában minden roma értelmiségit ismert, ma már annyian vannak, hogy sokakat nem.

Hofher József SJ hangsúlyozta: segíteni kell mindenkit, hogy megélje a méltóságát, és formálni kell a társadalom szemléletét. Azzal, hogy a hallgatók között többségiek is vannak, hidak épülnek a társadalmi csoportok között, fel tudják fedezni egymás nagyszerűségét, ebben pedig benne van minden evangéliumi cél.

Szigeti Szabolcs, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia Tanácsadó Testületének tagja, a szakkollégium oktatója kiemelte, hogy a szakkollégiumi mozgalom erős, a jövője attól függ, hogy mennyire tudják hitelesen végezni feladatukat. Nagy sikernek nevezte, hogy már nemcsak egyetemi végzettséget szereznek diákjaik, hanem doktori hallgatója is van a szakkollégiumnak, aki még egyetemistaként megnyerte a jogi OTDK-t.

Az ünnepségen egykori diákok is bemutatkoztak, elmesélték karrierjüket és emlékeztek a kollégiumi éveikre, a máig tartó barátságok születésére. Van köztük rádiós hírszerkesztő, tanár, védelmi ellenőr, adásszerkesztő, zenész, edző és óvodavezető.

*

A roma közösség, az Egyház és a többségi társadalom metszetében saját jövőnket alakítjuk, és közben a társadalmi igazságosságért is teszünk – ez a Jezsuita Roma Szakkollégium alapállása. Az intézményben romák és nem romák együtt élnek és tanulnak, ezzel is példát mutatva a sikeres együttélésre.

A szakkollégium lelkiségi, közéleti, romológiai kurzusokon felül mentorálással, nyelvtanfolyamokkal, tréningekkel, közösségi vitaestekkel és kulturális programokkal segíti a diákokat abban, hogy minél szélesebb körű ismeretek és az életben való sikeres helytálláshoz szükséges kompetenciák birtokában, kritikai gondolkodással és egészséges roma-magyar identitástudattal léphessenek ki a munkaerőpiacra.

Céljuk olyan embereket nevelni, akik Jézus Krisztust mintául véve önzetlenül a szolgálatot helyezik előtérbe, amely által másokért élő emberré és szolgáló vezetővé válnak. Fontos missziójuk, hogy keressék az utakat a roma népesség társadalmi felemelkedéséhez.

Forrás: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Fotó: Pásztor Péter

