Áldással indult a tanév a Pázmányon tanuló örmény fiatalok számára

A többségében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai Tanszékén tanuló hallgatók több szálon is kötődnek a budai Orlay utcai épülethez: a 2022-ben átadott tetőtéri helyiségek tanulmányi célokra, illetve közösségi programokra is terepet biztosítanak. Az egyetemet Karen Jallayan, a PPKE BTK Armenológiai Tanszékének irodalomtörténész professzora képviselte az eseményen.

A szeptember 7-én elhangzott szentbeszédben Bedrosz Maraslján felhívta rá a figyelmüket, hogy éppen a liturgiával egy időben zajlik a Vatikánban két hozzájuk hasonló fiatal: Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati szentté avatása. A tanév kezdetén bemutatott liturgián tiszteletét tette Haykak Arshamyan, az Örmény Köztársaság magyarországi nagykövete is, aki szeptember 23-án adja át megbízólevelét a köztársasági elnöknek. A nagykövet érkezésével új korszak kezdődött az örmény–magyar diplomáciai kapcsolatok történetében.

Az evangéliumban a gyógyító Jézust láthattuk, aki városról városra, faluról falura ment, és találkozott az emberek gondjaival, kétségeivel, az emberek pedig hallottak róla, hogy ő Isten közelségét hozza el. És volt bennük bátorság odamenni hozzá, és azt mondani: „Engem gyógyítsál meg.” Jézus ma is kész velünk találkozni – a kérdés az, hogy mit mondok neki: mi az életemből az, amit elé akarok tenni.

Mondok egy titkot: azt gondoljuk, hogy Isten nem jön el hozzánk – ennek azonban pont az ellenkezője igaz: mi nem merünk Isten közelébe menni, nem merjük hozzá vinni az életünket, a problémáinkat”

– mutatott rá Bedrosz Maraslján.

Az Egyház életében voltak és vannak emberek, akik tanúságot tettek: ezek a mi szentjeink – folytatta a homíliát Bedrosz atya. – Ők jelekké váltak, Jézus tanúivá váltak, mint Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati. „A tiétekhez hasonló életet éltek, hozzátok hasonlóan diákok voltak. Carlo Acutis még közelebb van hozzátok, mert 1991-ben született, és 16 évesen halt meg – szülei most jelen vannak a szentté avatásán.”

„Nekünk, örményeknek is van egy szentünk, akit október 19-én fognak szentté avatni” – mondta, majd Mardin vértanú érsekéről, Maloján Ignácról beszélt a fiataloknak. Végül leszögezte:

Látjátok, Isten mennyi jelet ad? Mindig jeleket kérünk tőle, de ő ezeket a jeleket mutatja: ezeket a hozzánk közeli embereket.”

Arra biztatta a jelenlévőket, kérjék a szentek közbenjárását, és ne feledjék: „A szentség nincs tőlünk messze, de nekünk meg kell tennünk azt a lépést.”

A budapesti örmény katolikus közösség augusztusban ide érkezett papja végül örömét fejezte ki a hallgatók jelenléte miatt, akiknek előkészítettek egy külön imádságot is az új tanév kezdetére (lásd alább), amelyet a hitvallás után együtt elimádkoztak; a liturgia végén pedig egyesével kivonultak az oltárhoz, ahol áldásban részesültek.

Mindenható Atyaisten, emberi tudomány és bölcsesség Világossága! Íme, eléd jöttünk alázattal, elménk és lelkünk hódolatával, hogy Szent Lelked kegyelmével tölts el bennünket. Adj nekünk bölcsességet a jót gondolni, kimondani és megtenni. Mutasd meg nekünk az igaz utat és vezesd lépteinket, hogy soha ne forduljunk el szent utunkról és hűségesek lehessünk kereszténységünk gazdagságához, értékeihez. Adj nekünk erőt jól elkezdeni ezt a tanévet, hogy majdan learathassuk azt, amit ebben az évben elvetettünk. Megígérjük, hogy tanulmányainknak szenteljük magunkat, tanúságot teszünk hitünkről, szülőföldünket és népünket szolgálva, bárhol is éljünk. Mindezt a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérjük, a Bzommári Szűzanya és Szent Maloján Ignác közbenjárására. Hallgasd meg, Urunk, imádságunkat, és áldj meg bennünket!

Fotó: George Antabi; Verestói Nárcisz

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír