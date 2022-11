Oktatás, kultúra, kutatás – Megáldották a budapesti örmény katolikus lelkészség új épületrészét

Az eseményen jelen volt az örmény nagykövet, illetve Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár, valamint számos itt tanuló örmény fiatal is.

Fülöp Ákos plébániai kormányzó köszöntötte a vendégeket, és rámutatott, hogy a budapesti örmény katolikus közösség évtizedes álma valósult meg. A felújított épületrészben oktatási és kulturális programok zajlanak majd a jövőben, illetve helyet kap benne végre, s ezzel együtt kutathatóvá válik a magyar örmény közösség iratanyaga. Az új lehetőségek reményeik szerint új lendületet adnak az örmény katolikus közösségnek.

Erdő Péter bíboros, prímás elmondta, már a 18. századi esztergomi érsekek is igyekeztek biztosítani az örmény katolikusok ellátását, ebben a későbbiekben az örmény katolikus szerzetesek, a mechitaristák segítették őket lelkipásztori szolgálattal, amíg a politikai helyzet ezt megengedte. A bíboros kiemelte Kádár Dániel mechitarista szerzetes pap (1916–1988) szerepét, aki elsőként vetette fel, hogy szükség lenne az örmény katolikusoknak önálló központra. Az Orlay utcai ingatlan így lett az örmény katolikus plébánia tulajdona, ahol gazdag kulturális és történelmi örökség számára sikerült végre helyet találni.

Ezután Erdő Péter felkérte Rafael Péter pátriárkát, hogy áldja meg az új épületrészt.

A pátriárka beszédében kifejezte örömét, hogy ismét a „gyönyörű magyar fővárosban” lehet, és éppen ebből az alkalomból. Beszélt arról, hogy Magyarország mindig a kereszténység középpontjában állt, és örvendetesnek nevezte, hogy a szovjet istentagadás időszaka után a magyar társadalom visszafordult a keresztény értékekhez, illetve kiemelte: hálát adhatunk azért, hogy ezt Magyarország az Európai Unió keretein belül találja meg újra.

Köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak a gondos és bölcs vezetésért, valamint Orbán Viktor miniszterelnöknek és az egész magyar kormánynak a lehetőség megteremtéséért. Megköszönte a Hungary Helps Program és külön Azbej Tristan munkáját.

„Imádságomat emelem föl Isten elé Kádár Dániel emlékéért” – fohászkodott Rafael Péter pátriárka, majd köszönetét fejezte ki Budapest, egész Magyarország és Erdély valamennyi örmény gyermekének, akik a két nép barátságáért tevékenykednek. Elmondta, legfontosabb feladataik között tartják számon, hogy az itteni közösség saját lelkészt kapjon.

Ezt követően pátriárkai elismeréseket adtak át azoknak, akik a budapesti örmény katolikus közösségért különösen sokat tettek, köztük Fülöp Ákosnak, aki az örmény genocídium idején vértanúvá vált Boldog Ignatius Maloian (1869–1915) keresztjének másolatát kapta munkája elismeréseképp.

Azbej Tristan államtitkár úgy fogalmazott, a magyarországi örménység a két nép metszetében található; majd a Hungary Helps Program küldetéséről szólt. Az üldözött keresztények megsegítésének része többek között a libanoni örmény katolikusok támogatása is, de például lebombázott örmény iskola újjáépítését is támogatták már – és ide tartozik az új Orlay utcai szellemi műhely létrejöttének támogatása is.

Azbej Tristan megköszönte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai Tanszékének értékőrző tevékenységét is, amelyet a magyar és az egyetemes örmény kultúra megőrzéséért folytatnak.

Az államtitkár megemlítette: családi szálak is kötik ehhez az Orlay utcai épülethez, hiszen nagyapja, Ázbej Sándor építész tervezte a földszinten kialakított kápolnát. Mint sokan mások, nagyapja is örmény identitással kívánt a magyar nemzet boldogulásához hozzájárulni. Végül megemlékezett az örmény származású aradi vértanúkról is.

A szalagátvágás és az épület megáldása után pátriárkai liturgia következett.

Rafael Péter Minászján homíliáját a Jó Pásztorról szóló evangéliumi rész köré építette, a papság szerepe kapcsán külön megköszönve Fülöp Ákos plébániai kormányzó munkáját, hogy gondoskodik a lelkészség fennmaradásáról, működéséről, majd bejelentette, hogy hamarosan érkezik örmény paptárs Ákos atya mellé, Karnik Hovszepjánnal (Hovsepian) együtt folytatják a szolgálatot.

„Atyai imádságom van veletek, és veletek is marad. Ne féljetek, Krisztus bennünk van” – zárta beszédét a pátriárka.

*

Rafael Péter Minászján elsősorban az örmény katolikus közösség megerősítése szándékával érkezett Magyarországra. November 1-jén, mindenszentek ünnepén hivatalos látogatást tett Pannonhalmára, november 2-án pedig a Karmelita kolostorban Szent Kereszt Hálaérem kitüntetésben részesítette Orbán Viktor miniszterelnököt az üldözött keresztényeknek nyújtott segítségért.

Szerző: Verestói Nárcisz



Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír