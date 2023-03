Állami kitüntetést kapott Varga Annamária, a Máltai Szeretetszolgálat ivánci otthonának vezetője

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a közösségi oldalán is közzétett laudációban méltatta Varga Annamária munkásságát:

„A legnagyobb nélkülözésben, magára hagyott csecsemőként látta meg a napvilágot, mára pedig rendíthetetlen hittel és végtelen derűvel segíti a fogyatékkal élő embereket Magyarországon. Az általa vezetett ivánci Gondviselés Háza Fogyatékosok és Időskorúak Otthona elnyerte az »Év biogazdasága« címet és a »Highlights of Hungary« közönségdíját.

Varga Annamária évek óta azért dolgozik, hogy fogyatékos és időskorú honfitársaink a lehető legteljesebb életet élhessék. Elkötelezetten hisz abban, hogy csak a jól működő közösségek képesek esélyt és lehetőséget teremteni, ezért fontosnak tartja, hogy a helyi közösségek, az önkormányzat, vagy a Gondviselés Házának környezetében élők megismerjék az intézményben élőket.

Meggyőződése, hogy a megfelelő fejlesztés, a közösség ereje és a munkalehetőségek segíthetnek abban, hogy a Gondviselés Házában élők minél teljesebb életet élhessenek. Ezért hozták létre a biokertjüket, amely mára terápiás munkalehetőséggé vált, miközben az »Év biogazdasága« címet is elnyerte. Olyan magas színvonalú termelés zajlik, hogy az ismert csúcsétterem, a »Pajta« hosszú ideje intézményükből szerzi be a fűszernövényeket. Ennek az egyedülálló és másokat inspiráló együttműködésnek köszönhetik a »Highlights of Hungary« közönségdíját is.

Az ivánci Fogyatékosok és Időskorúak Otthona nagy gondot fordít arra, hogy minden lakójuk otthonának érezze az intézményt, ahogy arra is, hogy a társadalom fontos és felelős tagjának érezzék magukat. A magas minősítésű biogazdálkodás mellett nagy gondot fordítanak a sportra is: részt vettek a speciális olimpiákon Los Angelesben és Dubaiban is, és rendszeresen szerepelnek európai és világjátékokon speciális és integrált csapatokkal is.

Varga Annamária viszontagságos körülmények között, csecsemőként került a budapesti Lóczy utcai gyermekotthonba, később került Vas megyébe nevelőcsaládhoz. Komoly nélkülözések közepette fejezte be általános iskolai tanulmányait. Mélységesen hitt egész életében abban, hogy a régi vályogházból is teremthet magának stabil és biztonságos életet, és az első pillanattól kezdve biztos volt abban, hogy csak olyan szakmában helyezkedhet el, amelyben másokról gondoskodik. A hányatott sorsú csecsemőből így lett szülésznő. Később a Pécsi Tudományegyetemen diplomás ápoló, a Semmelweis Egyetemen okleveles egyetemi ápoló, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen államháztartási költségvetési ellenőr, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen pedig szociális menedzser oklevelet szerzett. Több helyen is dolgozott ápolóként, főnővérként, intézményvezetőként. Három gyermek édesanyja” – olvasható Fülöp Attila Facebook-oldalán.

Varga Annamária 2008 óta irányítja az ivánci intézményt, amelynek 2021. július 1-jétől fenntartója a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A Máltai Szeretetszolgálat gratulál Varga Annamáriának a kitüntetéshez, elhivatott és szeretetteljes szolgálatához. Büszkék és hálásak, hogy a közösségben tudhatják őt.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat; Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár hivatalos Facebook-oldala

Magyar Kurír