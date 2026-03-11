Ániról, a mára elveszett középkori örmény fővárosról nyílik kiállítás Budapesten

A tárlat és a konferencia a PIM, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, a lipcsei Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO), valamint a berlini Free University Ottoman and Turkish Studies Intézete együttműködésében valósul meg.

Áni egy olyan, mára elveszett város, amely a múlton túlra tekint: élő és folyamatosan fejlődő kulturális örökség. A budapesti kiállítás, amely a „Lost-but-found: Armenian Capital Ani at Contested Crossroads” nemzetközi kutatási projekt része, a város sokszínű emlékezetét tárja fel. Kutatók, művészek és kurátorok segítségével keresik a választ arra a kérdésre, hogy egy ilyen, mára csak romjaiban létező egykori főváros hogyan élhet tovább az emlékezet különböző rétegeiben.

A megnyitón ünnepi beszédet mond: Török Petra, a PIM főigazgatója; Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészet- ésTársadalomtudományi Karának dékánja; Őze Sándor, a PPKE Történettudományi Intézetének vezetője, a Hankiss Ágnes Intézet igazgatója; Davit Poghosyan, az jereváni Örmény Történeti Múzeum igazgatója; valamint Vahe Torosyan, a világ egyik legnagyobb kéziratgyűjteményét őrző jereváni Matenadaran múzeum tudományos igazgatóhelyettese.

A kiállítást bemutatja: Kovács Bálint (PPKE BTK, Budapest / GWZO, Lipcse), Karen Jallatyan (GWZO, Lipcse) és Konrad Siekierski (Free University, Berlin).

A kiállításmegnyitóhoz kapcsolódóan a Jerusalem Armenian Entanglements with Photography című angol nyelvű kötet bemutatójára is sor kerül, amely a budapesti L’Harmattan és a lipcsei University Press kiadásában jelenik meg. A könyvet Karen Jallatyan és Diana Ghazaryan szerkesztette, Kovács Bálint közreműködésével. A művet Elke Hartmann, a berlini Free University professzora méltatja.

Az eseményen zongorán közreműködik: Nare Sukiasyan a jereváni Komitas Állami Konzervatóriumból; illetve Sahman-Grenze-Kuş címmel egy performanszra is sor kerül a Berlinből érkező Jasmin İhraç koreográfusnak, egyben szociológusnak, köszönhetően.

Az Áni: Egy letűnt középkori örmény főváros ezeregy utóélete című tárlat április 20-ig lesz megtekinthető.

Forrás: PPKE BTK

Fotó: Wikimedia Commons

