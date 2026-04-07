Április végéig lehet jelentkezni a Sapientia Főiskola hitéleti képzéseire

Az intézmény az alábbi rövid leírással igyekszik segíteni a választásban az érdeklődőknek, akik további tájékoztatást a főiskola honlapján találhatnak (felvételi eljárás), illetve kérdéseikkel a tanulmányi osztály munkatársait kereshetik (tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu).

Jelentkezni a Sapientia Főiskola online felületén lehet.

teológia

osztatlan mesterképzés, 10 félév

A szak a római Szent Anzelm Egyetemhez affiliált, így a hallgatóknak lehetőségük van a római egyetem teológiai baccalaureátusának megszerzésére.

katekéta-lelkipásztori munkatárs

alapképzés, 6 félév

Teológiai alapok, katekétai készségek, közösségszervezői és liturgikus ismeretek elsajátítása gyakorlatorientált képzés keretében – mindazoknak, akik szeretnék kompetens módon segíteni és építeni egyházi közösségüket.

hittanár-nevelőtanár

osztatlan mesterképzés, 10 félév

Pedagógia, pszichológia, közösségformálás, nevelés – azoknak, akik szeretnék hitükkel és tudásukkal segíteni a gyerekek és fiatalok fejlődését, tanárként aktívan jelen lenni az iskolai és egyházi életben. Érettségizetteknek és katekéta-lelkipásztori munkatárs végzettséggel rendelkezőknek.

hittanár-nevelőtanár

mesterképzés, 2–4 félév

Teológus vagy pedagógus végzettségre épülő fejlődés és gazdagodás a szakmában.

lelkigondozó képzés (pasztorális tanácsadás szak)

mesterképzés, 4 félév

Komplex teológiai és pszichológiai megközelítés, segítői készségek, önismeret. Felkészítés iskolákban, kórházakban, szociális intézményekben végzett lelkigondozó szolgálatra mindazok számára, akik segíteni szeretnék embertársaikat, hogy belső erőforrásaikra rátalálva dolgozzák fel elakadásaikat.

teológiai modul

részismereti képzés, 2 félév

Hittani ismereteiket elmélyíteni és rendszerezni kívánó civileknek, illetve lelkigondozó szakra való belépéshez.

„Küldetésünk, hogy felkészítsünk a küldetésedre!” – A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola több szerzetesrend integrált képzési intézménye. Magas színvonalú teológiai, tanári (az ELTE-vel együttműködésben) és segítő hivatásra felkészítő képzéseivel egyaránt várja a tanulni vágyó civileket, szerzeteseket és papokat.

Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Fotó: Kormány Gábor

Magyar Kurír