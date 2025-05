Arturo Sosa SJ generális: A jezsuita nevelés titka, hogy lelki alapot nyújt a kiválósághoz

Arturo Sosa SJ, a jezsuiták legfőbb általános elöljárója a miskolci jezsuita gimnáziumban május 28-án, csütörtökön tett látogatásának elején megáldotta az Isteni Ige titulusú miskolc-avasi templom Templom utca felőli falán elhelyezett Úti Boldogasszony-képet.

Ezt követően koncelebrált szentmisét ünnepeltek a Fényi Gyula jezsuita gimnázium udvarán. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be; a szentbeszédet a jezsuita generális mondta, arra biztatva a diákokat, hogy Szent Ignác példája nyomán Jézust kövessék.

A miskolci jezsuita gimnázium – teljes intézményi nevén Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, közismerten a Jezsu – 1994 őszén kezdte meg működését. Ebben a tanévben ünneplik az alapítás 30. évfordulóját. Jelenleg majdnem ezer diák jár ide; fiú- és leánykollégium, valamint óvoda is tartozik az intézményhez.

Az iskolával egybeépülve működik a miskolc-avasi plébánia, amelyet szintén a jezsuiták vezetnek. Miskolcon él az egyik legnagyobb magyarországi jezsuita közösség.

Az iskola küldetése a másokért élő ember nevelése. Az evangéliumra építve és Loyolai Szent Ignác lelki hagyatékából merítve készítik fel a fiatalokat a felnőtt életre, egyrészt azáltal, hogy Jézushoz vezetik őket, másrészt kihívások elé állítva őket, harmadrészt pedig mellettük állva és bátorítva őket.

Az iskola udvarán tartott szentmisén a főcelebráns, Ternyák Csaba egri érsek köszöntőjében hangsúlyozta: „A Jezsunak kisugárzása van, nemcsak Miskolcra, hanem az egész egyházmegyére, sőt azon túlra is.”

Az ünnepélyes szentmisén jelent volt az iskola egész közössége, szülők, és öregdiákok, valamint a plébániai közösség tagjai.

Szentbeszédében Arturo Sosa jezsuita generális a megtérésről, vagyis arról a gyökeres változásról beszélt, amely teljesen megváltoztatta Szent Pál apostol, Loyolai Szent Ignác és még annyi más keresztény életét. „A megtérés az a pillanat, amikor felismerjük, hogy

életünknek nem egy absztrakt elmélet vagy doktrína ad értelmet, hanem a találkozás magával az élő, feltámadott Krisztussal.

Ő az, aki betölti a szívünkben lévő legmélyebb vágyakozást. Ez a jezsuita oktatás lényege is: az emberi kiválósághoz szükségünk van erre a szilárd spirituális alapra, amely értelmet és erőt ad életünkben.”

Arturo Sosa SJ gratulált az iskola diákjainak és tanárainak az iskola jó eredményeihez, amely elkötelezettséggel és kemény munkával is jár. Kiemelte: a tudományos kiválóság azonban csak akkor teljes, ha emberi kiválósággal is párosul; olyan nevelésben, amely nemcsak az elmét, hanem a szívet és a lelket is formálja, hogy

olyan emberekké váljunk, akik készek tudásukat és erejüket mások szolgálatába állítani; másokért és másokkal együtt élő emberekké válni, akik aktívan munkálkodnak a szegényekért, a szenvedőkért, a békéért, egy jobb, igazságosabb világért.

Ezt az üzenetet hagyta ránk tanításaiban és életpéldájával Ferenc pápa, és erre buzdítja a híveket XIV. Leó pápa is – hangsúlyozta a generális, kifejezve: imádkozik, hogy a Jezsu diákjaiban és tágabb közösségének tagjaiban is felébredjen a vágy erre a bensőséges találkozásra Jézussal.

„Nem vagyunk egyedül ezen az úton: maga a Szentlélek, az Isten Lelke mindvégig velünk van és vezet bennünket életünk útján. Sok nehézséggel és akadállyal fogunk még találkozni az életben, de a legnagyobb kihívás előttünk talán az, hogy igazán másokért élő emberekké váljunk, olyanná, mint Szent Pál, Szent Ignác, vagy szeretett Ferenc pápánk. Soha ne adjátok fel ezt az álmot, ne féljetek a problémáktól és az akadályoktól! Legyetek nagylelkűek Istennel, hiszen ő mindig nagylelkű veletek!”

A szentmise zenei szolgálatát a kollégiumi zenekar végezte.

Holczinger Ferenc, az iskola igazgatója beszédében megköszönte a tanárok és munkatársak elkötelezettségét, ahogy a diákok értelmét és szívét egyaránt formálják. Úgy fogalmazott:

a diákok az iskola szíve, tehetségük, kíváncsiságuk, elkötelezettségük nap mint nap inspiráló.

A szentmise után az iskola Parázs lelkiségi csoportjának diákjaival találkozott a jezsuita generális.

A fiatalok elmesélték, hogyan vesznek részt a lelkiségi munkában, hogyan vezetnek más fiatalokat, milyen sokat jelentenek nekik a közös programok, a közeli Bükk hegység egyik erdészházába szervezett lelkigyakorlatok. Beszélgettek a generálissal az imádságról, a békéről, a más jezsuita iskolákkal meglévő kapcsolatokról.

A diákok ezután körbevezették az iskolában a vendégeket.

Délután a Szent Ignác-kápolnában az iskola tanáraival beszélgetett a jezsuiták elöljárója. Idézte Ferenc pápa szavait, aki a példaadást nevezte a legjobb oktatási módszernek:

arra hívjuk diákjainkat, hogy másokat szolgáló emberekké váljanak, akkor nekünk is ilyen emberekké kell lennünk.

Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk a személyes sikerről való gondolkodást közösségi felelősséggé alakítani.”

Arturo Sosa azt is hangsúlyozta, hogy a jezsuita oktatás folyamatos megkülönböztetést és újragondolást igényel. „Nem a múlt mechanikus ismétlésére vagyunk hivatottak, hanem arra, hogy nyitott szemmel figyeljük, mit kíván tőlünk ma a világ.”

A találkozó beszélgetéssel folytatódott. A tanárok kérdéseket tettek fel azzal kapcsolatban, hogyan tudnak a jezsuiták és a velük együtt szolgáló pedagógusok még jobban segíteni a fiatalabb generációknak. A beszélgetés során szó esett a 21. század újabb kihívásairól, és arról, hogy a jezsuita pedagógia egyik fő jellegzetessége, hogy mindig nyitott szemmel tekint rá a folyamatosan változásban lévő világra, és próbálja megtalálni az adott kultúrában, adott korban a legmegfelelőbb módszereket és utakat.

Egy kérdésre válaszolva a generális a személyes törődést nevezte a legerősebbnek a jezsuita hagyományban, továbbá azt is fontosnak nevezte, hogy a fiatalok megtapasztalják, hogy a jövő az együttműködésé.

Arturo Sosa SJ megköszönte a miskolci jezsuita gimnázium tanárainak munkáját és elkötelezettségét, hogy kísérik a fiatalokat egy reményteli teli jövő építésében. Hangsúlyozta, hogy a civil tanárok, köztük nők részvétele nélkül nem működne napjainkban egy jezsuita iskola.

Forrás: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium; Jezsuita.hu



Fotó: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Facebook-oldala; Pásztor Péter



Magyar Kurír