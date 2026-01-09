Assisiben megnyitják Szent Ferenc tranzitusának nyolcszázadik jubileumi évét

A megnyitó liturgiát úgy állították össze, hogy jelképes és lelki hidat alkosson a Naphimnusz (1225) és Szent Ferenc tranzitusa (1226) jubileumi éve között. A szertartáson elhangzik a Naphimnusz utolsó két versszaka is, amelyek a kiengesztelődésről, valamint „testi halál nővérünkről” szólnak.

Az ünnepségen részt vesz Domenico Sorrentino érsek, az assisi egyházmegye püspöke; valamint Valter Stoppini, Assisi polgármestere. Jelenlétükkel Szent Ferenc béketeremtő közbenjárására emlékeznek, amely egykor kiengesztelődést hozott a város püspöke és a podeszta között.

Az érsek és a polgármester egy kialudt gyertyát hordozva lép be a bazilikába – e jelképpel a konfliktusok és a törékenység által megsebzett emberiséget jelenítik meg.

A körmenet a tranzitus kápolnájához érkezik, ahhoz a helyhez, ahol Assisi Szent Ferenc földi élete véget ért. A szent ekkorra már vak volt, és testén viselte Krisztus szenvedésének jegyeit, a szent sebhelyeket. Itt kérte testvéreit, hogy ruhátlanul fektessék a puszta földre, hogy „meztelenül vehesse fel a harcot meztelen ellenfelével” (CÉ2 214).

A kápolnánál a húsvéti gyertyáról gyújtják meg a körmenetben bevitt mécsest Krisztus feltámadásának jelképeként. Innen a fényt továbbviszik a bazilika hat oldalkápolnájába, amelyek mindegyike a Ferences Család egy-egy ágának gondjaira van bízva.

Minden állomás Szent Ferenc Végrendeletének egy-egy kulcstémájához kapcsolódik: ez a szöveg mint Assisi szentjének lelki öröksége kíséri végig a megnyitó ünnepet. Az egyes helyszíneken felolvasnak egy-egy részletet a ferences forrásokból vagy az evangéliumból, ezt követően a Ferences Család valamely ágának miniszter generálisa szólal meg, majd egy jelképes gesztus vagy tanúságtétel tárja fel a ferences üzenet ma is időszerű, élő aktualitását.

A jubileum alkalmából a bazilikában kiállítják Assisi Szent Ferenc legősibb fennmaradt ábrázolását is, amelyet a Porciunkula Múzeumban őriznek. A „Szent Ferenc mestere” néven ismert alkotó 13. század közepén készült műve a szentet úgy jeleníti meg, hogy testén jól láthatók a szent sebhelyek – Krisztushoz való teljes és végleges hasonulásának jeleként. A hagyomány szerint a képet egy olyan falemezre festették, amely Ferenc halálát követően egy időre testének védelmére is szolgált. Az alkotás így nemcsak ikonográfiai jelentőségű, hanem a Ferences Család számára különleges ereklye is.

A haldokló, testvérei körében éneklő Szent Ferenc tanúságtétele a kiengesztelődés és a testvériség próféciáját hagyja ránk: csak a szabad és alázatos szív képes barátként fogadni a halált.

A jubileumi ünnepen jelen lesznek a Ferences Család különböző ágainak képviselői. Részt vesz Massimo Fusarelli OFM, a Kisebb Testvérek Rendje; Carlo Alberto Trovarelli OFMConv, a Minorita Rend; Roberto Genuin OFMCap, a Kapucinus Rend miniszter generálisa. Jelen lesz továbbá Kauser Tibor OFS, a Ferences Világi Rend miniszter generálisa; Amando Trujillo Cano, a Reguláris Harmadik Rend miniszter generálisa; Daisy Kalamparamban nővér, a Reguláris Harmadik Rendhez tartozó testvérek és nővérek nemzetközi konferenciájának elnöke.

Az eseményt az érdeklődők élőben követhetik az assisi rendtartomány YouTube-csatornáján, valamint a Francesco con me mobilalkalmazáson keresztül (letölthető a Google Play Áruházból ITT, az App Store-ból pedig ITT).

Szöveg: Kámán Veronika

Forrás és fotó: ferencesek.hu; centenarifrancescaniassisi.org

Magyar Kurír