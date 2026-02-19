Assisitől a Szentföldig – Régi és új úti célok a Via Sacra kínálatában

A Via Sacra zarándok utazási iroda azzal a céllal szervezi programjait, hogy minél több ember megélhesse hitét, és elindulhasson a szent úton. A nagy hagyományokkal rendelkező európai kegyhelyekre, mint amilyen Međugorje, Lourdes vagy Fatima, minden hónapban indulnak zarándoklatok, különböző közlekedési eszközökkel, változatos programmal és időtartamban, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt.

Aki egy utazás alkalmával szeretné felkeresni Európa öt legnagyobb kegyhelyét, megteheti egy tíznapos zarándokkörút keretében. A Nagy zarándoklat címmel meghirdetett program elvezet Padova, La Salette, Lourdes, Santiago de Compostela és Fatima szent helyeire.

A megszokott nyugat-európai úti célok mellett idén a kontinens keleti régióiba is szervez zarándoklatot a Via Sacra, Örményország és Grúzia kegyhelyeit kínálva az érdeklődőknek.

2025-ben négyezernél több zarándok választotta utazásához a Via Sacrát. A több mint száz csoport közül negyven útja a szentévhez kapcsolódva Rómába vezetett. A zarándokcsoportok részt vettek – a többek között – Carlo Acutis szentté avatásán, vatikáni audienciákon, illetve végső nyughelyére kísérték Ferenc pápát.

Az iroda idén azok számára kínál római zarándoklatot, akik mélyebben szeretnék megismerni az Örök Város keresztény örökségét. A gasztronómiai és kulturális élményekben gazdag „haladó” római zarándoklat során a résztvevők olyan ritkán látogatható helyszínekre juthatnak el, mint a Divino Amore szentély, valamint látogatást tehetnek Castel Gandolfóban, a pápa nyári rezidenciáján, illetve közel húsz templomot kereshetnek fel Rómában, Ravennában, Viterbóban és Gradóban.

2026 Szent Ferenc éve, amikor halálának 800. évfordulója alkalmából több zarándoklat indul Assisibe. Közülük kiemelkedik a tranzitus időpontjához kapcsolódó, október eleji program.

Az évfordulóhoz kapcsolódva látott napvilágot a Via Sacra és a Magyar Kurír zarándokútikönyv-sorozatának ötödik, Assisit bemutató kötete is. A sorozat idén megjelenő, következő része Ciprus keresztény helyszínein kalauzolja majd végig az érdeklődőket.

Az idei év újdonsága a törökországi és a jordániai zarándokkörút. Visszatér a kínálatba számos különlegesség is: Málta, az Amalfi-partvidék, a Baltikum, Írország, Ciprus, Görögország, Andalúzia és Szicília. Az iroda szervezésében a világ leglátogatottabb Mária-kegyhelyére, a mexikói Guadalupéba is eljuthatnak a zarándokok.

A Via Sacra útjain a minőség mellett a biztonság is meghatározó szempont, ezért az ősszel újrainduló szentföldi zarándokutak során a nyugodt Tiberiásban és Nyugat-Jeruzsálemben lesz a szállás, illetve a zarándoklat teljes ideje alatt az iroda utaskísérője is segíti a csoportot, a helyi magyar idegenvezető és a lelkivezető mellett.

Valamennyi zarándokprogram részletei megtalálhatók a Via Sacra prospektusában, illetve a viasacra.hu oldalon.

Forrás és fotó: Via Sacra zarándok utazási iroda

Magyar Kurír