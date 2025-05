Átadták a legfontosabb hazai informatikai tanulmányi versenyek díjait Budapesten

2024-től az első magyar középiskolai informatikatanár, Kovács Mihály (1916–2006) piarista szerzetes nevét veszi fel a Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) által alapított Országos Grafikus Programozási Verseny, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karral (ELTE IK) együttműködésben 1998 óta minden évben megrendeznek.

A Kovács Mihály Országos Grafikus Programozási Versenyen az algoritmikus gondolkodással ismerkedő általános és középiskolás diákok a Logo edukációs programozási nyelvben megoldandó feladatokban mérik össze tudásukat. A tanulmányi verseny 2024 óta viseli az első magyar középiskolai informatikatanár, Kovács Mihály piarista szerzetes nevét.

A Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Versenyen fejlett algoritmikus gondolkodási készségeket igénylő programozási feladatokban mérik össze tudásukat általános és középiskolás diákok.

A Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Tanulmányi Versenyen az általános és középiskolás diákok irodai alkalmazások használata terén elért készségeiket használva mérkőznek meg.

*

A Neumann Társaság Tehetséggondozási Szakosztálya és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának szervezésében ünnepélyesen adták át a Nemzeti Tehetség Program 1823 támogatásával megvalósult 2024/2025-ös informatikai tanulmányi versenyek díjait május 8-án Budapesten, az ELTE Informatikai Karán.

A résztvevőket mások mellett Zsódi Viktor SchP köszöntötte.

„Örömmel veszek részt a Kovács Mihály grafikus programozó verseny országos döntőjének eredményhirdetésén – fogalmazott a piarista tartományfőnök. – Ez a nap a tehetség, a kreativitás és a jövő iránti elkötelezettség ünnepe. Külön megtiszteltetés számomra, hogy a piarista rend magyar tartományának provinciálisaként köszönthetem Önöket ezen az eseményen, amely Kovács Mihály piarista atya emlékét is méltón őrzi. Kovács Mihály atya, a piarista rend tanára korának úttörője volt. Az első középiskolai informatika tanáraként felismerte a technológia jelentőségét és a fiatalok képzésének fontosságát ezen a területen. Jövőre emlékezünk születésének 110. évfordulójára, és ez a verseny méltóképpen állít emléket az ő vizionárius szellemiségének.

A II. Vatikáni Zsinat szavai jutnak eszembe, amelyek rávilágítanak az emberi munka és a tehetség kibontakoztatásának fontosságára. A Gaudium et spes konstitúció emlékeztet bennünket, hogy az ember mindig arra törekedett, hogy munkájával és képességeivel gazdagítsa életét.

Amikor Önök, kedves fiatalok, a technika eszközeivel azon dolgoznak, hogy a világot jobbá tegyék, akkor valójában Isten tervével összhangban cselekszenek.

A tudomány és a technológia fejlődése hatalmas lehetőségeket rejt magában, és mi joggal lehetünk hálásak mindazért a javulásért, amelyet ez az emberiség életében hozott. Azonban azt is látnunk kell, hogy mindez kihívásokkal is jár. Az információs technológiák, különösen a digitális tér fejlődése elképesztő lehetőségeket kínál. Ezért kiemelten fontos, hogy minden korosztály, de különösen a fiatalok, megtanulják a kritikus gondolkodást és a megkülönböztetést az online térben terjedő információkkal kapcsolatban.

Nagy örömömre szolgál, hogy látom: az iskolák, az egyetemek és a tudományos közösségek komolyan veszik ezt a feladatot, és segítik a diákokat és a szakembereket a technológia etikai és társadalmi vonatkozásainak megértésében. Az Önök (...) munkái is azt mutatják, hogy nemcsak a technikai tudás magas szintű, hanem a felelős gondolkodás is jelen van Önökben. Kívánom, hogy ez a verseny továbbra is ösztönző erő legyen az Önök számára a kreativitás kibontakoztatásában és a tudás gyarapításában. Ne feledjék, hogy a technológia önmagában eszköz, és az Önök kezében válik értékké, amely a közösség javát szolgálja. Gratulálok minden résztvevőnek az elért eredményekhez, és különösen a mai nap díjazottjainak. Legyen ez a siker egy újabb lépés a tudás és a bölcsesség útján!” – mondta Zsódi Viktor SchP.

*

Az eredményhirdetésen kívül a diákok informatikai gondolkodást igénylő feladatokat felvonultató akadályversenyen és kvízen vehettek részt. A résztvevők a mesterséges intelligencia alkalmazásaiba bepillantó előadásokat is meghallgathattak.

A versenyeken a korcsoportok első tíz helyezettjét oklevéllel és ajándékkal jutalmazták a szervezők.

A Kovács Mihály Országos Grafikus Programozási Verseny, a Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási Verseny és a Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Tanulmányi Verseny közös díjátadóján Kozsik Tamás, az ELTE IK dékánja és Horváth Gyula, az NJSZT alelnöke adta át a legjobbaknak járó díjakat.

Az egyes versenyeknél a megújult szakmai bizottságok vezetői – Mahler-Lakó Viktória, Németh Zsolt és Bernát Péter – egy-egy tanárkolléga munkájának elismeréseként az Idézhető Neumann János díszalbumot adták át.

„A kibernetika klasszikusairól, Kovács Mihályról és Nemes Tihamérről elnevezett versenyeink és a most már Zsakó László nevét viselő verseny is több ezer gyereket mozgatnak, okosítanak, élményt és fejlődést adnak nekik, szolgálva a tehetséggondozást” – erősítette meg az ELTE IK tehetséggondozó tevékenységeinek fontosságát Kozsik Tamás, az ELTE Informatikai Karának dékánja.

A Kovács Mihály Országos Grafikus Programozási Verseny megvalósítását idén többek között a Piarista Rend Magyar Tartománya is támogatta.

