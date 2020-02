Átadták a Máltai Szeretetszolgálat új kecskeméti raktárközpontját

A Kecskeméten, a Matkói úton épült új, 380 négyzetméteres raktár a jövőben ellátja a karitatív szervezet Dél-alföldi Régiójának raktározási feladatait, valamint logisztikai központként összeköti a régió intézményei, önkéntes csoportjai, valamint a régióközpont közötti adományozási folyamatokat. A beruházás bruttó 87 947 426 forintból valósult meg az EFOP-2.2.15-16-2017-00001 kódszámú, A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület intézményeinek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek (re)integrációja érdekében című projekt részeként. A szervezet a segítőprogramjainak hátteret adó intézményeiben az ország hét településén hajt végre átalakítást, bővítést, korszerűsítést, melynek keretösszege 648,95 millió Ft.

A raktárközpontban bútorok, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, élelmiszerek, fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas raktárrészeket alakítottak ki, ezek mellett helyet kaptak az önkéntesek munkavégzésére szolgáló válogató helyiségek és szerelőműhelyek. A szeretetszolgálat munkatársai a jövőben a raktárközpontban végzik az adományok fogadását és elosztását.

Az átadó ünnepségen az Aurin Lánykórus műsorát követően Jeney Gábor atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régiójának régióvezetője köszöntötte a jelenlévőket.

Az épület átadásakor Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár méltatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti szervezetének a hajléktalan emberekért végzett munkáját. Elmondta, modellértékű az a szolgálat, melyet a teljes elesettségben élő emberekért végeznek. „A Máltai Szeretetszolgálat az emberi méltóságra alapozza a szakmai munkáját. Egyik oldalról megadja a rászorulóknak a szállást, a ruhát, az élelmet, a másik oldalról pedig segít, hogy a közösségért valóban cselekvő emberré váljanak. Ez a belső igény, hogy valóban tenni akar valaki a közösségért, visszaadja a méltóságát” – fogalmazott az államtitkár, majd hozzátette, az átadott raktárbázison is több olyan ember kap munkát, akik egykor hajléktalanként éltek, és a Máltai Szeretetszolgálat segítségével ma már újra a közösség tevékeny tagjai.

Soltész Miklós összefoglalva elmondta, az infrastrukturális fejlesztésben 4,5 milliárd forintból az ország 37 településén 40 projekt valósul meg, köztük a Máltai Szeretetszolgálat raktárainak, régióközpontjainak felújítása, a logisztikai központ megépítése, valamint eszközök és gépek vásárlása. Mint mondta, katasztrófahelyzetekben a karitatív szervezetek összefogására van szükség, és ahhoz, hogy végezhessék küldetésüket, meg kell erősíteni a hátterüket. Ebben nyújt segítséget ez a pályázat.

Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke elmondta, örül, hogy láthatja a Kecskeméten folyó munkát, melyet magas színvonalon, elkötelezetten és odaadóan végeznek a máltaiak. „Ez a legfontosabb. Az emberi méltóságot felépíteni. Az Istenre hivatkozó karitatív szervezetként a hit felől indulva, áldozatokat hozva a másik ember méltóságát minden elé helyezzük. Ezért lett a nevünk szeretetszolgálat. Mert a segély el tud fogyni, de a szeretethez nem kell más, csak emberi szív. Mert tudjuk, hogy csak az áldozat mentheti meg a világot.”

Az alapító elnök hangsúlyozta, a Máltai Szeretetszolgálat célja az egészséges életszemlélet átadása a világban, ami csak a hit felől indulhat el. Kozma Imre kiemelte, hogy a világot csak az áldozat, a másik ember szolgálata mentheti meg, mely egyben a keresztény értékek örökségét is jelenti. Ez az örökség hozza létre a másokat szolgáló karitatív intézményeket is. „A mi küldetésünk, hogy egy ember feletti világot teremtsünk, melyben az ember jobban szereti a másik embert, mint saját magát. Ezzel fényt hozhatunk a másik életébe. És amikor a másik ember szolgálatára elszánja magát valaki, akkor képes rádöbbenni a másik egyéni arculatára, akkor ismerheti fel, ki is ő valójában.”

Rigóné Kiss Éva regionális ügyvezető a Máltai Híreknek elmondta, a korábbi régiós raktár nagyon rossz állapotban volt, többször feltörték, nem volt biztonságos, és az egyre növekvő régiós igénybevételnek nem tudott megfelelni. 2019-ben 78 tonna adományt mozgattak meg a Kecskemét központú Dél-alföldi Régióban, ahol naponta közel ezer rászoruló embernek nyújt segítséget a Máltai Szeretetszolgálat 10 intézményben, 22 önkéntes csoport által, valamint számos rövidebb és hosszabb távú program révén.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence

