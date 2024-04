Átélni a csodát – Megalakult a Magyar Keresztény Színkör

A Jászai Mari-díjas színművész a Kardinális médiacsatornának arról beszélt, miért tartották fontosnak e kulturális kezdeményezés létrejöttét, kik alkotják a színkört, továbbá hogy mik a terveik erre az évre.

Egy hónappal ezelőtt mutatták be passióelőadásukat a budapest-külsőangyalföldi Rokolya utcai plébánia Mária termében – nagy sikerrel. Ahogy Zöld Csaba fogalmazott: „Annak a csodának köszönhetően, amit akkor ott mindannyian megéltünk, közel kétszáz ember előtt”, úgy döntöttek, hogy folytatni szeretnék közös kulturális kezdeményezésüket.

Az angyalföldi passiójáték ötletgazdája és fő szervezője Tilk Károly gépészmérnök, építési vállalkozó volt, aki a most alakult magyar keresztény színkör ügyvezetője. A MAKSZ lelkivezetője Varga Norbert atya, művészeti vezetője pedig Zöld Csaba.

A színkör következő stációja egy karácsonyi előadás lesz, amelyet az adventi időszakban három-négy alkalommal szeretnének bemutatni, hogy akár nyolcszáz ember is megnézhesse, hiszen a passió kapcsán is azt látták, hogy a hasonló lelkületű, gondolkodású emberek, keresztények; a kereső, a hitet, Istent kereső emberek számára is akár egy lépcsőfok lehet ez a közösség és ez a fajta kulturális megnyilvánulás, amit szeretnének létrehozni, profi színészekkel és amatőrökkel egyaránt – ismertette a MAKSZ művészeti vezetője. Ez az alapkoncepció ugyanis, hogy nem csak profi színészek, és nem is csak amatőrök lesznek tagjai a Magyar Keresztény Színkörnek, amely így „egyfajta fúzió a két világ között”.

Jövőre már több, a valláshoz, a hithez, az Egyházhoz köthető ünnep kapcsán szeretnének előadásokat tartani. Szeptembertől színénsztréninget is terveznek, amelyeket Zöld Csaba tart majd. „Szeretnénk izgalmassá tenni ezt a nemes feladatot” – fogalmazott a Kardinális médiacsatornának adott nyilatkozata végén a Jászai Mari-díjas színész.

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Kardinális



Magyar Kurír