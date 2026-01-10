Átrajzolta a város kulturális térképét a tízéves Szegedi Dóm Látogatóközpont

A jubileum apropóján Kiss Edit igazgató a Csongrád-Csanád Vármegyei Hírportálnak beszélt a siker titkáról.

Jubileumot ünnepel a Szegedi Dóm Látogatóközpont 2026-ban. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök értékteremtő erőfeszítéseinek eredményeként nagyszabású felújítás után, éppen tíz évvel ezelőtt nyitották meg a Fogadalmi templom altemplomának kapuit a nagyközönség előtt. A DÓM Fejlesztő- és Turisztikai Szolgáltató Szervezet által működtetett, multifunkciós látogatóközpont pedig mára Szeged egyik legmeghatározóbb turisztikai és kulturális bázisává vált, amely látogatók tömegét vonzza évről évre. Kimagasló eredményei miatt 2020-ban jelölést kapott az Év Múzeuma díjra.

A látogatóközpont Kiss Edit irányításával vált kulturális fellegvárrá. Az igazgató felidézte, korábban a Szegedi Szabadtéri Játékok öltözőiként funkcionált nyaranta a létesítmény, ám az azóta megtett út joggal könyvelhető el igazi sikertörténetként annak fényében, hogy 2025-ben már több mint 50 ezer látogatót fogadtak a különböző programokon, kiállításokon, rendezvényeken. A Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program keretében például az ország tankerületeiből napi szinten 150 diák vesz részt idegenvezetéseken.

„Minden területen kiemelkedő kollégákkal dolgozom együtt a takarítóktól az idegenvezetőkig, akiknek ugyanúgy szívügye a kultúra közvetítése, nélkülük nem érhettünk volna el ilyen kiemelkedő eredményeket. Köszönöm minden munkatársamnak, különösen Kiss Norbert igazgató-helyettesnek, hogy mindvégig támogattak ezen az úton” – magyarázta a siker egyik titkát Kiss Edit.

Lélegzetelállító panoráma és történelmi sírboltok

2025-ben több mint 1500 idegenvezetés indult. Az állandó programok között lehetőség van a Fogadalmi templom, Szeged legidősebb építménye, az Aba-Novák Vilmos falfestményeivel díszített Dömötör-torony, valamint a kupola- és a toronykilátó bejárására, ahol 34 vagy 46 méter magasságból lehet gyönyörködni a szegedi panorámában, míg a dóm altemplomában olyan hírességek nyugszanak, mint Glattfelder Gyula püspök, Klebelsberg Kunó legendás kultuszminiszter és felesége, Botka Sarolta, Somogyi Szilveszter egyetemhonosító polgármester, vagy a Fogadalmi templomot tervező Foerk Ernő építész.

Ősi miseruhák, ritka kincsek, meglepő szimbólumok

Szakrális helyszínhez illő tárlatokat valósítsanak meg: ne csak a szemet gyönyörködtessék, de a lelket is emeljék és gazdagítsák. Állandó kiállításként megtekinthető a Szeged–Csanádi Egyházmegye legértékesebb liturgikus tárgyait, egyházi textíliáit és ötvösművészeti remekeit felvonultató egyháztörténeti gyűjtemény. A legrégebbi, kiállított palást a 15. századi Szent Gellért-miseruha.

Emellett a szegedi papucs tematikája is önálló kiállítási egységet kapott. Ennek különleges, szakrális jelentőségét az adja, hogy a Dóm egyik mennyezeti freskóján tiszteletük jeleként eleink ünneplő lábbeliben, szegedi papucsban ábrázolták Szűz Máriát.

Klebelsberg Kunó megszólal: high-tech a Dóm altemplomában

Szeptember közepén Klebelsberg Kunó születésének 150. évfordulója alkalmából időszaki kiállítás nyílt a Szegedi Dóm Látogatóközpontban, amely néhány hónap alatt több mint 17 ezer látogatót vonzott. Az Én hiszek a teremtés örök erejében… címet viselő tárlaton az idegenvezetések ingyenesek. A kiállítás Klebelsberg Kunónak nemcsak politikusi jelentőségét, kultuszminiszteri, iskolateremtő munkásságát, de emberi erényeit is a látogatók elé tárja. Legfőbb különlegessége, hogy a legmodernebb technika, a mesterséges intelligencia révén Klebelsberg avatár formájában személyesen is megjelenik, és maga mondja el legjelentősebb beszédeit.

Nem lehet csoda nélkül élni

A másik, látogatók sokaságát vonzó, időszaki kiállítás nyolcéves adventi hagyomány: a Nem lehet csoda nélkül élni Betlehem-készítő pályázatra 2025-ben 120 alkotást készítettek a legkülönfélébb technikákkal és alapanyagokból családok, osztályközösségek, hittanos csoportok, gyerekek és felnőttek. A megnyitón ráadásul rendkívüli bejelentést is tettek: a közönségszavazáson legszebbnek ítélt műveket nevezni fogják a 2026-os Száz Betlehem a Vatikánban című nemzetközi kiállításra.

Harminc főtől a dupla telt házig: a Dóm Művészeti Szalon

A kiállítások mellett a kulturális estek is meghatározó építőkövei a látogatóközpont küldetésének. A Dóm Művészeti Szalon kapuját 2019-ben tárta szélesre Kiss Edit a kultúrabarát nagyközönség előtt. Azóta immár több tucatnyi elismert, rangos díjakkal kitüntetett előadóművész vett részt pódiumbeszélgetésen, vagy mutatott be zenés irodalmi estet, felolvasóestet, kisebb koncertet, monodrámát a látogatóközpont bensőséges miliőjében. Fellépett már mások mellett Csík János, Eperjes Károly, Für Anikó, Gubik Petra, Hegedűs D. Géza, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Udvaros Dorottya.

A kulturális programok között tematikus sétákat, borkóstolóval összekötött programokat is kínálnak a látogatóknak.

Az igazgatónő a jövőbeli tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy mindenekelőtt a Szegedi Dóm Látogatóközpont közösségteremtő küldetését szeretnék folytatni.

Forrás: delmagyar.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Gémes Sándor

Magyar Kurír