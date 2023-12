Átvette az irodalmi Nobel-díjat Jon Fosse, akinek Ferenc pápa is gratulált

A hagyományoknak megfelelően az ünnepségre a Svéd Királyi Akadémián került sor, XVI. Carl Gustaf (Gusztáv Károly) svéd király jelenlétében.

„Mindig is hittem abban, hogy az írás életeket menthet, talán az enyémet is megmentette. És ha az írásaim hozzájárulnak mások életének megmentéséhez, annál semmi sem tesz boldogabbá” — mondta a norvég író december 7-én a stockholmi Svéd Királyi Akadémián tartott ünnepi beszédében.

Fosse írásaiban nemegyszer az öngyilkosság témáját is érinti, kijelentésével pedig arra utalt, hogy mélyen megérintették olvasói vallomásai, akik elmondták neki, hogy írásai „egyszerűen megmentették az életüket”.

A norvég író mintegy tíz évvel ezelőtt tért át a katolikus hitre, az irodalmi Nobel-díj átvételét követő beszédét is azzal zárta, hogy hálát adott Istennek.

Jon Fossénak Ferenc pápa is gratulált, a rövid üzenet idén október 18-án érkezett meg, és a norvégiai katolikus egyház honlapján is megjelent. „Azért írok Önnek – áll a pápai üzenetben –, hogy gratuláljak a 2023-as irodalmi Nobel-díj odaítéléséhez, és hogy kifejezzem nagyrabecsülésemet, amiért a hitről szóló finom tanúságtétele és elkötelezett irodalmi hangja most szélesebb közönséghez jut el. Különösen biztos vagyok abban, hogy az Ön képessége, hogy felidézze a mindenható Isten kegyelmét, békéjét és szeretetét a mi gyakran sötét világunkban, gazdagítani fogja azok életét, akik osztoznak a hit zarándokútján. Biztosítom Önt, hogy imáimban megemlékezem Önről, s szívemből kérem Önre a mennyei áldások bőségét” – írta neki Ferenc pápa.

A norvégiai katolikus egyház honlapja szerint az irodalmi Nobel-díjas író nem számított arra, hogy Ferenc pápától közvetlen üdvözletet kap, meglepődött, örült és meghatódott, amikor megkapta az üzenetet.

Jon Fosse 1959-ben született egy távoli tanyán a norvégiai Strandebarm kisváros közelében, regényeket, színdarabokat, verseket, esszéket és gyermekkönyveket írt. Ezekért hazájában és nemzetközi szinten is megkapta a legrangosabb díjakat. (Katolikus hitre téréséről bővebben ITT írtunk korábban.)

Számos művét, például a Vörös, fekete és A másik név címűeket több mint negyven nyelvre fordították le. Műveit a nemzetközi sajtó is méltatta, a bookhub.ro irodalmi portálon például az olvasható, hogy prózája „misztikus, szellemes, tökéletesen kidolgozott”, de az is, hogy írásaiban „Isten féktelen, robbanékony esztétikai erővé válik, láthatatlan a láthatóban”.

Jon Fosse azon képessége, hogy „innovatív” színdarabokon és prózán keresztül képes elmondani „a kimondhatatlant” indokolta, hogy az irodalmi Nobel-díj bizottsága idén neki ítélje oda a díjat.

Forrás: Vatican News román nyelvű szerkesztősége/Adrian Dancă; Romkat.ro



Fotó: Vatican News; Nobel Prize Facebook-oldala



Magyar Kurír