Autizmus spektrum zavarral élő gyerekeknek szerveznek művészetpedagógiai foglalkozásokat Debrecenben

Vizi Kata, a MODEM ügyvezetője elmondta: kiemelt jelentőséggel bír az értelmi vagy mozgássérült gyerekekkel megtalálni a közös hangot, hiszen gyógytornász édesanyja révén sokszor játszott együtt atipikus fiatalokkal. Mint mondta, hálás, hogy egy intézmény vezetőjeként ő is tehet a fiatalok szebb mindennapjaiért.

Vas Péter, a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója jelezte: külön készültek arra, hogy a gyerekeknek meg tudják mutatni, hogy hova érkeznek, hogy biztonságban érezzék magukat. „Szeretnénk, ha jól fel tudnák dolgozni az itt megszerzett múzeumpedagógiai élményeket. Ennek van egy olyan áthidaló hatása is, hogy a szülők is büszkék lehetnek a gyermekeikre, tehát nem érzik mindig azt, hogy ők autizmus spektrum zavarral élnek” – fogalmazott. (A Szent Efrém Iskola tagintézményéről, ahol autizmus spektrum zavarral élő gyermekekkel foglalkoznak, ITT olvashatnak bővebben.)

Vincze Máté, a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár a program kapcsán hangsúlyozta, Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy a kultúrához való hozzáférés minden állampolgárnak alapjoga. „Ezen együttműködés egy úgynevezett pilot projekt: egy teszt, egy játék arra, hogy szakemberek – pedagógusok, muzeológusok, művészetismerők – összefogva, hogyan tudják elvinni a művészet értékeit azokhoz a társadalmi csoportokhoz is, akikhez egyébként ez kevésbé érhet el” – emelte ki.

A MODEM tágas terei és letisztult fehér falai könnyed átláthatóságot és nyugalmat sugároznak, miközben megfelelő mozgásteret biztosítanak. A fogadótérben vezetősávval segítik a gyengén látók és látássérültek biztonságos közlekedését, a helyszínek pedig braille írással is jelöltek. Az épület kiállítóterei lifttel is megközelíthetők, a mozgáskorlátozott látogatók számára pedig segédeszköz is rendelkezésre áll. Az intézmény művészetpedagógiai foglalkozásai során nagy hangsúlyt fektetnek a speciális igényű csoportok befogadására. Az inkluzív csoportok, ahol normál és atipikus fejlődésmenetű gyermekek közösen vesznek részt, lehetőséget biztosítanak arra, hogy minden résztvevő igényeihez igazodó feladatokat végezzenek.

2024. január 31-én a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Faraktár utcai tagintézményének 15 autizmus spektrum zavarral élő tanulója vett részt a Határkor című kiállításhoz kapcsolódó A malomnál című művészetpedagógiai foglalkozáson.

2024. december 14-én a Hanyas vagy? című kiállításon a tárlatvezetés Török Krisztián Gábor művészettörténész vezetésével és Pilis Dóra jelnyelvi tolmácsolásával zajlott.

A MODEM és a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös célja, hogy az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek számára akadálymentes hozzáférést biztosítsanak a kultúrához. Az együttműködés célja, hogy erősítse a MODEM esélyegyenlőség központú hitvallását és lehetőséget teremtsen a művészettel való kapcsolatteremtésre és ismeretszerzésre minden gyermek számára, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű diákokra.

A program keretében megvalósuló első művészetpedagógiai foglalkozásokra összesen 15 autizmus spektrum zavarral élő tanulót várnak január 22-én és 23-án.

