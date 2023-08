Az amazóniai esőerdő őslakosainak nyelvén írt Miatyánkot kapott ajándékba a pápa

A pápa a szerdai audienciák végén mindig számos ajándékot kap, ezek közül most kiemelkedtek az amazóniai küldöttség által hozottak: Ferenc pápát megajándékozták két bekeretezett Miatyánk imádsággal, az első az amerikai kontinens egyik legősibb nyelvén, pano nyelven íródott, a másik portugálul. Az ajándékot az Amazonas vidékén élő yawanawá közösség két spirituális vezetője nyújtotta át a pápának, „hogy meghallja az erdő hangját”. A pápa augusztus 24-i katekézisét az evangélium amerikai kontinensen való hirdetése témájának szentelte, Juan Diego tanúságtételére összpontosítva.

Kateyuve Yawanawa (Pai Nani, azaz Fernando Luiz) és Wiahu Yawanawa (Felipe Luiz) az amazóniai őserdő lakóinak jellegzetes fejdíszét viselték, amikor Ferenc pápával találkoztak. November 5-ig európai körúton vesznek részt az olasz Filippo Bertuzzi kíséretében, aki pár éve az amazóniai őserdőben él. Pai Nani életét népe ősi tudása tanulmányozásának, valamint az amazóniai esőerdő megőrzésének és védelmének szentelte. Pai Nani a pápával való találkozástól azt reméli, hogy „elindítja az egység folyamatát a béke és az együttműködés üzenetének előmozdítása érdekében, hogy segítsenek a nehézségekkel küzdő őslakos testvéreknek kultúrájuk és tudásuk megőrzésében az erdő őrzőiként és gyermekeiként”.

Frei Betto domonkos szerzetes is részt vett a szerdai általános kihallgatáson, hogy az amazóniai esőerdővel kapcsolatos kérdésekről beszéljen a pápával. Amazóniában rendezik majd meg 2025 novemberében a következő jelentős nemzetközi klímatalálkozót, a Cop30-at, méghozzá a brazíliai Pará állambeli Belém településen. Frei Betto szerint, aki korábban, 2014. április 9-én is részt vett már általános kihallgatáson, a pápa – az Amazonas térségéért rendezett szinódussal és a Laudato si’ enciklikával – sokat tett közös otthonunk gondozása és a szegények segítése érdekében, akik „a környezeti egyenlőtlenségek fő áldozatai”, valamint a pazarlás kultúrája elleni harc által is előmozdította mindezt. Frei Betto annak a reményének adott hangot, hogy a Cop30 „alapvető jelentőségű lehetőséget ad az éghajlati válság megoldására irányuló globális fellépés fokozására”. Az audiencia végén Ferenc pápának ajándékozta legújabb könyvét, amelynek címe Jesus militante (A harcos Jézus).

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír