Az angliai magyar ajkú katolikus közösség vendége volt Fábry Kornél segédpüspök

A Jézushoz való odafordulást Szent Péter apostol életében is láttuk. Jézus általa bennünket is meghív, hogy isteni és emberi szeretettel szeressük őt és a felebarátainkat – emlékeztetett Fábry Kornél püspök, majd szentbeszédében részletesen bemutatta az Alpha mozgalmat is. Az Alphával Fábry Kornél még kaposfüredi plébánosként, 2000-ben ismerkedett meg, azóta pedig már több mint húsz kurzust tartott. Az Alpha indulásáról elmondta, amikor a londoni Holy Trinity Brompton (HTB) anglikán templom lelkésze felismerte, hogy elnéptelenedő parókiája a megszűnés küszöbére jutott, lelkésztársaival vacsorára hívtak olyan embereket, akikről tudták, hogy nem járnak templomba. Jézus példáját követték, aki sokszor ült le közösen étkezni barátaival, de akár teljesen idegenekkel is az élete során. 1977-ben tartották az első ilyen vacsorát, amely alkalmat adott, hogy beszéljenek Jézusról. Felismerték, hogy az evangélium kétezer év óta változatlan, de a formát, ahogyan beszélünk róla, minden korban újra meg kell találni. 1990-ben Nicky Gumbel átvette a kezdeményezés vezetését és kurzussá alakította, hogy az egyházon kívülieket is meg tudják szólítani. A HTB-ben az Alpha vacsoráin résztvevők száma hamarosan százra nőtt, és a gyülekezeteken keresztül más keresztény egyházak figyelmét felkeltette, amelyek igyekeztek hatékony eszközt találni az evangelizációhoz.

Mindez az első Alpha-konferenciához vezetett 1993-ban a HTB-ben, ahol több mint ezer egyházi vezető vett részt, hogy megismerjék az Alphát és azt a felekezetükben alkalmazzák. Az érdeklődés növekedésével az Alpha-konferenciákat már nemzetközi szinten szervezték, majd 1994-ben leforgatták az eredeti Alpha filmsorozatot, hogy a lehető legszélesebb közönség számára is hozzáférhetővé váljon

Mára világszerte közel 30 millió ember vett részt ilyen vacsorán, és kapcsolódott be a 12 alkalomból álló, kurzussá fejlesztett programba. Mi lehet a siker oka? A Szentlelket segítségül hívó mozgalomban kulcsszó a vendégszeretet: az érkezőt valódi figyelemmel és odafordulással fogadó, az apró részletekre is kiterjedő vendéglátás, mely beszélgetés mellett válaszokat kínál legmélyebb kérdéseinkre, és hogy hogyan hozzunk ki többet az életünkből.

Az Alpha kurzus anyagait világszerte 112 nyelvre fordították le, az előadásokat pedig a mai közönség igényeinek szem előtt tartásával tervezték újra. Időközben létrejött az Ifi Alpha is, hogy az evangélium elérjen a fiatalabb generációhoz is. Habár az idők változnak, az Alpha kurzust továbbra is hatékony eszközként használja az egyház, hogy Jézus Krisztus evangéliumával megszólíta az elveszetteket.

Fábry Kornél megosztotta a saját tapasztalatát is. Felidézte, hogy mielőtt az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója lett, hét éven át plébánosként szolgált Kaposfüreden. Itt rövid idő alatt, sokak önkéntes munkájával élő és növekvő közösség jött létre. A plébánia, majd a templom felújítása keretet adott nemcsak a számos közösség működésére, de 2011-től hétfőtől péntekig egész napos szentségimádás is indult. Összesen 14 Alpha-kurzust tartottak meg, összesen 400 fő részvételével, közben pedig a templomba járók száma is pont 400 főre emelkedett.

A szentmise után az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke közvetlenebbül is megismerkedett a londoni Szent István Házban összegyűlt angliai magyar ajkú katolikus közösség tagjaival egy közös ebéd keretében.

