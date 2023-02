Az apostoli nuncius mutatott be szentmisét a Budapesti Szent Ferenc Kórházban

„Milyen különleges alkalom ez itt, az önök kápolnájában – az imádság egy olyan pillanata, amely képes mélyen megérinteni az életünket. Jézus közöttünk van” – mondta homíliája elején a nuncius. – Ahogy Ferenc pápa emlékeztet minket: „Mindannyian törékenyek és sebezhetőek vagyunk; mindannyiunknak szüksége van arra az együttérző figyelemre, amely tudja, hogyan kell megállni, közel lépni, gyógyítani és felemelni. A betegek élethelyzete ezért olyan felhívás, amely megtöri a közömbösséget és lelassítja azok lépteit, akik továbbmennének, mintha nem is lennének testvéreik. A betegek világnapja valójában nemcsak imára és a szenvedőkhöz való odafordulásra hív, hanem arra is, hogy Isten népe, az egészségügyi intézményrendszer és a civil társadalom nyitottá váljon egy új, közös együtthaladásra.”

Ezen a napon Ferenc pápával és a világ katolikusaival együtt ünnepeljük a betegek világnapját; egy olyan napot, amelyen különösen is imádkozunk azokért, akiket megromlott egészség terhel, és azokért, akik a betegeket szolgálják és ápolják. Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy szükségünk van Isten gyógyító, irgalmas érintésére az életünkben, miközben továbbra is küzdünk a világméretű koronavírus-világjárvány és sok más betegség hatásaival, amelyek nyomasztanak minket, és megtörték a lelkünket. Hallgassuk meg újra Ferenc pápa szavait: „Ezért most, a Betegek 31. Világnapján, arra hívlak benneteket: gondolkodjatok el, hogy épp a gyengeség és a betegség megtapasztalása által tanulhatunk meg együtt vándorolni Isten stílusában, mely közelség, együttérzés és gyengédség.” Ezt a közelséget, együttérzést és gyengédséget találjuk meg, amikor figyelmesen olvassuk az evangéliumokat. Máté, Márk, Lukács és János megmutatják, hogy Jézus szolgálatában mennyire központi helyet foglal el a betegek gondozása, és hogy a betegek gondozása továbbra is központi helyet foglalt el azokban a misszionáriusokban, akiket ő küldött a világba – szögezte le szentbeszédében Michael Wallace Banach.

„Talán annyira ismerjük Jézusnak a betegekkel való találkozásairól és a gyógyítások csodáiról szóló történeteket, hogy szinte már természetesnek találjuk őket. Jézus korában nem ez volt a helyzet, amikor mindenféle tabuk, félreértések és előítéletek vették körül a betegeket. Az a mód, ahogyan Jézus közeledett a betegekhez, ahogyan átölelte és megérintette őket, egészen forradalmi volt – fogalmazott az apostoli nuncius. – Ahelyett, hogy az akkori tabukba belekeveredne, Jézus inkább kimegy, hogy közvetlenül találkozzon a betegekkel és a bajbajutottakkal, mert azt akarja, hogy közelről, az együttérzés és a gyengédség tapasztalatában találkozzanak Isten szeretetével.

Jézus azt akarja elmondani kora világának és korunk világának, hogy a beteg és bajba jutott ember mindig Isten gondoskodásának tárgya, és hogy

a beteg ember akkor változik meg, amikor rájön, hogy Isten különleges módon szereti őt.

Az egyház az a közösség, ahol Jézus gyógyító gondviselése továbbra is jelen van. Az Egyház nem csupán egy szervezet, hanem egy közösség, amely Jézus Krisztus köré épül. Olyan férfiak és nők közössége, akik megnyitották magukat Jézus szeretete előtt, és akik közösséget akarnak teremteni a körülöttük lévő testvérekkel, különösen minden olyan emberrel, aki kirekesztettnek vagy elfeledettnek érzi magát.” Ehhez kapcsolódóan újra Ferenc pápát idézte a szónok: „Ezért olyan fontos, hogy az egész Egyház a betegséggel találkozva is az irgalmas szamaritánus evangéliumi példájához mérje magát, hogy hiteles »tábori kórházzá« váljon: küldetése ugyanis – különösen a jelenlegi történelmi körülmények között – a gondoskodás gyakorlásában jut kifejezésre. Mindannyian törékenyek és sebezhetőek vagyunk; mindannyiunknak szüksége van arra az együttérző figyelemre, amely tudja, hogyan kell megállni, közel lépni, gyógyítani és felemelni. A betegek élethelyzete ezért olyan felhívás, amely megtöri a közömbösséget és lelassítja azok lépteit, akik továbbmennének, mintha nem is lennének testvéreik.”

Jó együtt lenni ebben az egyházi közösségben, ahol mindenki érezheti Jézus szeretetét. De ez a közösség nem lehet zárt dolog. Jézus nem akarja, hogy korunkban „a mi félénkségünk és a szenvedéssel kapcsolatos új tabuk csapdájába essünk. Jézus arra hív mindannyiunkat, hogy közösségben éljünk vele, és megtanuljuk, hogy életünkben minden körülmények között arra vagyunk hivatottak, hogy az ő gondoskodását és együttérzését vigyük mindenkihez, aki beteg vagy bajban van.

Az Egyháznak egyre inkább azzá a közösséggé kell válnia, amely tanúságot tesz arról, hogy Jézus gyógyító gondoskodása mindig jelen van az emberiségben.

Ezért a köztünk élő betegeknek üzenem, hogy tudjátok: Jézus veletek van és szeret benneteket. Segít nektek hordozni betegségeteket és fájdalmatokat, és gyógyulást ígér nektek, olyan gyógyulást, amely nem mindig fizikai – hangsúlyozta Michael Wallace Banach apostoli nuncius.

A köztünk lévő orvosoknak, ápolóknak és egészségügyi szakembereknek: köszönjük. Az Önök elkötelezettsége azt mutatja, hogy van jóság a világban a mindennapokban.”

Majd újra Ferenc pápát idézte a szentmise szónoka: „A világjárvány évei fokozták hálánkat azok iránt, akik napról napra az egészségügyért és a tudományos haladásért dolgoznak. Nem elegendő azonban, hogy egy ilyen kollektív tragédiát csupán a hősök tiszteletével hagyjunk magunk mögött. A koronavírus-járvány próbára tette a szakértelem és a szolidaritás nagyszerű hálózatát, és megmutatta a meglévő jóléti rendszerek strukturális korlátait. A hála mellett ezért elengedhetetlen, hogy aktívan keressük azokat a stratégiákat és erőforrásokat, amelyek minden országban és minden ember számára biztosítják az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és az egészséghez való alapvető jogot.”

„Akár betegek vagyunk, és megérintünk másokat azzal, hogy készek vagyunk méltósággal és hittel elviselni a szenvedést, vagy mi vagyunk azok, akik időt töltünk a betegekkel, és gondoskodunk róluk szükségleteikben, azzal, hogy mások szolgálatáért kilépünk önmagunkból, Jézus jelenlétéről teszünk tanúságot közöttünk.

Jézus önzetlen szeretetének példáján keresztül találjuk meg életutunk mintáját.

Az ő keresztjén és feltámadásán keresztül felfedezzük az üdvösséghez vezető utat.” És a betegek kenetének csodálatos szentsége által mindannyian, akik hittel és reménnyel közelednek hozzá, ígéretet kapunk arra, hogy részesülünk Jézus gyógyító szeretetében. „Néhányan közülünk megtapasztalhatják a testi gyógyulást is. Mindannyian találkozhatunk az Úr Jézussal, aki megígéri, hogy megérinti lelkünket és békét ad nekünk. Mi lehetne ennél szebb?” – hangzott el a szentbeszédben.

Az apostoli nuncius a szentmise keretében a betegek szentségét is kiszolgáltatta.

Forrás: Budapesti Szent Ferenc Kórház



Fotó: Budapesti Szent Ferenc Kórház Facebook-oldala

Magyar Kurír