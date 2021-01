Az újabb országos zárlat ellenére lehet szentmisére járni az Egyesült Királyságban

Mark O’Toole, a dél-angliai Plymouth püspöke az egyházmegye honlapján megjelent közleményében a londoni kormány döntését követően arra hívja a híveket, hogy „a mostani időszakban mélyüljenek el a hitükben, ássanak mélyre a szívükben, hogy ezzel is elejét vegyék a koronavírus új variánsa elterjedésének”.

O’Toole így erősítette a híveket: „Noha ebben a mostani nehéz időben gyakran nem látjuk imádságaink és fáradozásaink gyümölcsét, mégis minden dolog, amit az Isten és a felebarát iránti szeretetben teszünk, gyümölcsöt hoz a maga módján, és túllép azon, amit mi megértünk.”

A most bevezetett újabb zárlattal kapcsolatban kijelentette, hogy „ez más lesz, mint a márciusi és júniusi korlátozások idején, mert a zárlat szinte egyetlen jó híreként a papok továbbra is misézhetnek, a hívek pedig részt vehetnek a nyilvános szentmiséken. Nagy áldás számunkra, hogy továbbra is misézhetünk, mégpedig a hívők jelenlétében. Jól tudjuk ugyanis, hogy ez nincs minden helyen így.”

A brit kormány egész Angliára zárlatot rendelt el január 4-én, hétfőn az új koronavírus-mutáció gyors terjedésének megfékezése érdekében – jelentette be hétfő esti televíziós beszédében Boris Johnson miniszterelnök, és kérte a lakosságot, hogy tartsák be az új szabályokat. Az új szabályok szerint kedden nulla órától – öt kivételtől eltekintve – mindenkinek otthon kell maradnia, hasonlóan a tavaszi lezáráshoz. A brit kormányfő azt is elmondta, hogy az intézkedésre az esetszámok gyors növekedése miatt van szükség. (MTI)

Plymouth püspöke köszönetet mondott a kormánynak, hogy elismerte az istentiszteletek központi szerepét az ország lakosai életében, melyek életfontosságúak az egyéni személyes és közösségi lelki élet szempontjából. „Az istentisztelet spirituális erőforrás mindazon szolgálatunk számára, amit másokért teszünk” – hangsúlyozta a püspök.

Vízkereszt ünnepe kapcsán Mark O’Toole püspök arról is beszélt, hogy a bölcsek Jézusnak vitt egyik ajándéka, a mirha arra szolgált, hogy megkenjék vele az elhunytak testét. „Ez pedig azt jelenti, hogy az így megajándékozott Gyermek teljesen részese lett a mi emberi esendőségünknek, és valóban, a Gyermek később megtapasztalta a halált. Ezen értelmezés jegyében nekünk most továbbra is segíteni kell azoknak, akik a halál közelébe kerülnek, hogy főként bennük és szeretteikben reménységet ébresszünk a sötétség idején.”

A bölcsek által a Kisdednek nyújtott arany pedig azokat a nemzeti tartalékokat jelképezi, melyeket most a rászorulók szolgálatára bocsáthatunk. A bölcsek a Kisdedet a neki adott tömjénnel Istenüknek ismerték el, hódoltak előtte és imádták őt. Éppen ezért kell most, e nagy fáradtság idején nekünk, katolikusoknak mélyen imádkozni, csendet teremteni magunkban, hogy együtt lehessünk az Istennel, aki értelmet ad minden küzdelmünknek és minden szenvedésünknek – nyilatkozta az angol püspök.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Mazur/catholicnews.org.uk

Magyar Kurír