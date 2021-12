Az Egyház elősegíti a béketárgyalások folytatását a Közép-afrikai Köztársaságban

„Az országban lassú javulásnak indult a helyzet, bár aggodalmat kelt, hogy két héttel ezelőtt a lázadók bevonultak Kaga-Bandoróba és Bossangoába, és ezzel a lépéssel nem tartották tiszteletben a kormány által októberben egyoldalúan meghirdetett tűzszünetet. Meglehetősen aggódunk, mert nem tudjuk, mit jelent ez pontosan, vajon egy stratégia része-e. Banguiban és más körzetekben általánosságban nyugalom uralkodik, de miután a lázadók újabb katonai műveletbe kezdtek, nem tudjuk, mi történik majd” – mondta el a Fides hírügynökségnek Walter Brad Mazangue atya, a bangui főegyházmegye kancellárja.

A történések – tette hozzá – azért is kezdtek jó irányt venni, mert Faustin-Archange Touadéra elnök találkozókat kezdeményezett a közép-afrikai köztársaságbeli országgyűlési képviselőkkel. Az utolsó ilyen találkozón, három héttel ezelőtt, az elnök azt kérte mindenkitől, hogy kezdjék újra a megbeszéléseket és próbáljanak meg együtt szembenézni a problémákkal annak érdekében, hogy végleges békét kössenek. Sok politikus nem ült le a tárgyalóasztalhoz, és az elnök most, a december 21-re összehívott következő találkozó előtt azon dolgozik, hogy minél többen csatlakozzanak. Az előző megbeszélés jól sikerült, de a lázadók elutasították, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek. Meglátjuk, mi történik. A párbeszéd újrakezdését támogatja a MINUSCA (Az ENSZ többdimenziós integrált stabilizációs művelete a Közép-afrikai Köztársaságban – a szerk.) képviselője és a francia nagykövet is, és ez ösztönző erőként hat.

A Közép-afrikai Köztársaság az utóbbi hónapokban megszerezte az orosz és a ruandai haderő, valamint az orosz Wagner csoport zsoldosokból álló katonai alakulatainak támogatását is. Különösen ez utóbbiak – több nemzetközi szervezet jelentése szerint – válogatás nélkül követnek el erőszakot és visszaéléseket a civil lakossággal szemben. Ezért a hadjárat, amelynek segítségével a kormány gyorsan visszaszerezte a lázadók által elfoglalt területek több mint 80 százalékát, kétségeket vet fel a külföldi ügynökök szerepét és tevékenységét illetően.

A kancellár elmagyarázta:

Igen, igaz, érkeznek hírek visszaélésekről, amelyeket orosz katonák követnek el, ez a konfliktus tragikus, rettenetes járulékos hatása. A fő áldozatok mindig a civilek.

A lázadók bizonyos területeken olykor elvegyültek a civil lakossággal, és szörnyű mészárlásokat követnek el. Mint októberben Bambariban, ahol egyetlen, csupán erődemonstrációként végzett támadásban harminc ember halt meg.”

Az Egyház és a vallási vezetők mindig az első sorokban küzdenek a nemzeti kiengesztelődésért és azért, hogy biztosítsák a segítséget a megtámadott civil lakosságnak: „Dieudonné Nzapalainga bíboros és a vallási felekezetek platformjának tevékenysége, hangja sokat segít a helyzeten. Egymást követték a konferenciák, lelkipásztori levelek és a nyilvános megszólalások. Ezenkívül a püspökök a közelmúltban találkoztak az elnökkel, és megbeszélték vele a béke felé vezető utak lehetőségeit és azokat a módszereket, amelyekkel meg lehetne győzni a politikusokat, különösen a lázadókat arról, hogy térjenek vissza a párbeszédhez. Emellett ott van a papok és szerzetesek szerteágazó tevékenysége az ország minden egyházközségében: buzdítások, homíliák, üzenetek és tanúságtételek segítségével igyekszünk segíteni a lakosságnak abban, hogy magukévá tegyék a béke mentalitását, és a hétköznapokban egy olyan kultúrát és társadalmat építsenek, amelyet a béke és a kiengesztelődés szelleme jár át.”

Az Ukrajnával megegyező méretű, az Egyenlítőtől északra fekvő Közép-afrikai Köztársaság szomszédai északról Csád, keletről Szudán és Dél-Szudán, délről a Kongói Demokratikus Köztársaság és Kongó, nyugatról Kamerun. Az országban a hivatalos nyelv a francia és a szangó. A lakosság számtalan különböző népcsoportból áll, nagy részük szudáni nemzetiségű. 2010-es adatok szerint a lakosság 35 százaléka törzsi vallású, 25 százaléka római katolikus, 25 százaléka különféle protestáns keresztény, 15 százaléka pedig szunnita iszlámhitű.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Fides

Fotó: Vatican News; KTOTV

