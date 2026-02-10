Az elköteleződés útja – Zarándokösvény születik Gödöllőn, a premontrei erdőben

A gödöllői premontrei szeretesek különböző élethelyzetben lévőket: házas- és jegyespárokat, családokat és egyéni lelkigyakorlatozókat is hív majd az „Az elköteleződés útjára” elmélyülésre és közös gondolkodásra.

A zarándokút állomásainak mindegyike egy-egy kulcsgondolatra épül, és 15 szent – illetve szent pár – életpéldáján keresztül vezet végig az elköteleződés különböző, fontos pillanatain. A stációk nemcsak lelki, hanem művészeti értelemben is különlegesek lesznek; a tölgyfa alkotásokat Agárdi Kovács Attila festő- és szobrászművész mutatta be a közönségnek.

A művész nevéhez kötődnek a premontrei apátsági templom alkotásai is. A stációkhoz, amik egyben padok, 15 szimbolikus elem kapcsolódik, köztük a Nap és Hold, a könyv, az életfa, a tenyér, a járom, a víz, a virág, a hajó és a kapu – mindegyik az isten- és emberi kapcsolatok, és a házasság mélyebb rétegeire utal.

A tervezés során a gyakorlati szempontok is hangsúlyt kaptak: a padokat úgy alakítják ki, hogy középre lejtsenek, ezzel is segítve, hogy a párok fizikailag is közelebb ülve, egymásra figyelve tudjanak megpihenni és elmélyülni.

Beszélgetés az elköteleződésről

A projektbejelentést követően az elköteleződés különböző arcairól beszéltek személyes tapasztalataikon keresztül a meghívott vendégek.

Csókay András idegsebész őszintén beszélt arról, hogy a házasságban elkerülhetetlenek a nehéz életszakaszok, és ezekben kulcsszerepe van az irgalomnak és a megbocsátásnak. Felesége, Altay Daniella ehhez kapcsolódva kiemelte: számára nagy erőt adott, hogy férje szülei példaértékű, szeretetteljes házasságban éltek, amely mintaként szolgált számukra is.

Dolhai Attila, Jászai Mari-díjas színművész és Érdemes Művész feleségével, Dolhai Viktóriával együtt a család megtartó erejét hangsúlyozta, kiemelve, hogy az elköteleződés nem elszigetelt döntés, hanem a tágabb családi és közösségi kapcsolatokban is gyökerezik.

A beszélgetés résztvevője Makkai László görögkatolikus pap és pasztorálpszichológus is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az elköteleződés nem egyszeri igen, hanem „napról napra megújított döntés”, folyamatos jelenlét és hűség egymás mellett.

Támogatás és jövőkép

A zarándokösvény megvalósulását a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja. A projektbemutatón Hankó Balázs miniszter hangsúlyozta: a házasság a közösség egyik legfontosabb tartóoszlopa, és jó lenne, ha „a házasság hete nem egy hétig, hanem 52 héten át tartana”.

A kezdeményezés pedig kapaszkodót tud majd adni és emlékeztet minket arra, hogy vannak örök értékek. A házasság ugyanis azt üzeni, hogy vannak dolgok, amelyeket nem az aktuális hangulat határoz meg, hanem egy korábban kimondott igen.

„Az elköteleződés útja” első stációja várhatóan márciusban készül el.

Az egyes állomásoknál QR-kódokon keresztül lesz elérhető az elmélyülést segítő tartalom, amely több rétegből áll:

• rövid ismertetők a szentek és szent párok életéről,

• bibliai szakaszokra épülő elmélkedések,

• irányító kérdések pároknak és egyéni zarándokoknak,

• valamint az adott kulcsgondolathoz kapcsolódó szakrális zeneművek.

A tervezett tematikában olyan alapfogalmak jelennek meg, mint a szeretet, bensőségesség, rácsodálkozás, elköteleződés, hűség, kereszthordozás, megbocsátás elengedés, hála, hivatás, tisztaság, remény – mindezek együtt rajzolnak ki egy olyan lelki utat, amely nemcsak házaspárokat, hanem minden kereső embert megszólíthat.

„Az elköteleződés útja” így egyszerre válik művészeti alkotássá, lelki zarándoklattá és közösségi térré, amely hosszú távon is a kapcsolatok elmélyítését, felfrissítését szolgálja Gödöllőn és azon túl is, hiszen az ötlet Kistarcsáról, Bálint Brigitta kórházi lelkigondozótól és Farkas Ibolya Mária lelkivezetőtől származik.

Balogh Péter Piusz OPraem apát első pillanattól kezdve támogatta a kezdeményezést.

Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a gödöllői régióban élők közösségi erejét jól szimbolizálja, hogy egy sok éve megfogalmazott gondolat alig pár hét alatt összefogással, elköteleződéssel és imádsággal el tudott indulni a megvalósítás útján.

Forrás: Gödöllői Premontrei Apátság

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír