Az i-re a pontot – Egy közösségi álom beteljesülése a Szent Angéla-iskolában jótékonysági koncerttel

A közösségi szemlélet és a pedagógiai innováció vezérelte azt a nagyszabású fejlesztést, amelynek eredményeként megújult a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium épületegyüttese. A több mint egy évtizede kezdődött tervezés és a bő ötéves építőmunka eredményeképpen új épületrészekkel bővült és kívül-belül megújult iskola ünnepélyes átadására október 15-én került sor. Új aulája, amellett, hogy az iskola ünnepségeinek és közösségi életének központi tere lett, a II. kerület egyik legnagyobb rendezvényterme is. A zeneoktatásban is élen járó intézmény pedagógusai és szülői közössége egy kiváló minőségű zongorát álmodott ide. Hogy a hangszert meg tudják vásárolni, már idén februárra adománygyűjtő hangversenyt szerveztek a Művészetek Palotájába, ahol az iskola jelenlegi és volt növendékeiből, szülőkből, tanárokból álló háromszáz tagú énekkar Carl Orff Carmina Burana című zeneművét adta elő hatalmas sikerrel.



Október 15-én pedig az iskola Ünnepre hangolva címet viselő zongoraavató koncertjén már az új hangversenyzongorán játszott Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész. A koncert nyitányaként villámcsődület – flashmob – keretében szólalt meg átütő erővel Sirákné Kemény Kinga tanárnő vezényletével, a közönség soraiban ülő száz énekessel a Carmina Burana legismertebb tétele. Ez kötötte össze térben és időben a két hangversenyt.



Ezt követően Szalai Gábor, az iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és egy régi Szutyejev-mesét idézett, ami az összefogás és a közösség erejéről szól. Majd az est háziasszonya, Mráz Móni Cseke Gábort, az Opera Zongoraszalon tulajdonosát és ügyvezető igazgatóját szólította színpadra, hogy a megvásárolt zongoráról osszon meg néhány érdekességet a közönséggel.



Mint kiderült, a kiválasztásnál több fontos szempont is volt, ami miatt e mellett a hangszer mellett döntöttek: az egyik, hogy ezt a Yamaha C7-es hangversenyzongorát még az eredeti cég készítette Japánban. A másik, hogy a hangja erősítés nélkül is tökéletesen alkalmas az aula terének betöltésére. Továbbá, hogy ugyan 45 éves – ami egy zongora esetében ifjú kor –, de mivel magántulajdonban és nem közösségi használatban volt, megkímélt állapotú, így mindössze tisztítást és hangolást igényelt ahhoz, hogy a Szent Angéla-iskola aulájában ezen az estén Bogányi Gergely megszólaltassa, és a jövőben is betölthesse muzsikával a teret.

„Ma este nem csupán egy új zongorát avatunk, hanem egy közösségi álom beteljesülését is ünnepeljük. Bogányi Gergely világhírű zongoraművész elvállalta az év eleji Carmina Burana hangversenyünk fővédnökségét, amivel előadásunknak rangot, adománygyűjtésünkhöz további lendületet adott. Amikor pedig eljött a zongoravásárlás ideje, szakmai tanácsaival, idejével és figyelmével segítette a döntést. Hálásak vagyunk, hogy egy világsztár, aki a legnagyobb koncerttermekben lép fel, most itt van velünk, az Angélában” – hangzott el a koncert felvezetéseként.

Bogányi Gergely Chopin műveivel (noktürnök, impromptuk, koncertetűdök és keringők), valamint Liszt Ferenc Legenda (Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár) című művének virtuóz előadásával avatta fel a hangszert, amit a lelkes hallgatóság vastapssal hálált meg.

A közönség soraiban több jelentős adományozó és a rendtartomány képviselői mellett többek között jelen volt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is.



Az első hangverseny egyben jótékonysági esemény is volt, hiszen a koncert teljes bevételét nemes célra, a Szent Ferenc Kisnővérei arlói missziójának támogatására ajánlották fel. Az est bevétele közel 800 ezer forint volt, zárásképpen az erről szóló oklevelet Vizér Klára, a Budai Ferences Énekes Iskolai Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Szabó Péter OFM iskolalelkész át is adta a ferences nővérek arlói missziója képviselőjének, Judit nővérnek (két napon belül ez az összeg egy nagylelkű adományozó jóvoltából kerek egymillió forintra bővült – a szerk.).

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Arlón a ferences kisnővérek által alapított segítő ház működik, ahol a nővérek főként roma gyermekek és családok mindennapjait segítendő végzik áldozatos munkájukat szeretettel, türelemmel, hittel. Az este Szabó Péter atya áldásával zárult.

