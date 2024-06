Az igazat, a jót kell adnunk – A debrecen-nyíregyházi püspökség munkatársai Nagyváradra látogattak

A nagyváradi főpásztor bemutatta a munkatársait, valamint az egyházmegye pasztorációs munkájának több területéről is beszélt. A pasztorációval összekapcsolódó vallásturisztikai iroda munkáját is ismertette, amellyel az egyházmegyét alapító Szent László király kimeríthetetlenül gazdag örökségének megosztására vállalkoznak, bemutatva több mint 250 év épített örökségét és közel négy évszázad egyházművészeti hagyatékát.

A Katolikus Egyház karitatív szolgálata, a Karitász kiemelt jelentőségű Romániában. Ez a legtöbb feladatot ellátó segélyszervezet, annak ellenére, hogy a katolikus felekezet kisebbségben van az országban; a katolikus hívek száma a lakosság mintegy 5%-át teszi ki. A Karitász feladataihoz tartozik többek között a beteggondozás, idősotthonok működtetése, a házi beteggondozás is. A román államnak nincs átfogó szociálpolitikája, ezért nagy feladat hárul az Egyházra, ráadásul a karitászszervezet fenntartását is többnyire önerőből kell megoldania.

Böcskei László püspök a másik nagy területről, az oktatásról is szólt, amely Romániában teljesen más koncepció alapján működik, mint Magyarországon. Az egyházmegye felügyelete alatt csak a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum – bölcsőde, óvoda és iskola – működik; az intézménybe több mint ezer gyermek jár. A román állam a felekezeti oktatást nem, csak a magánoktatást ismeri el. A Szent László-intézmény is állami iskola felekezeti jelleggel. Ez azt is jelenti, hogy a pedagógusok kinevezéséhez a püspök jóváhagyása is szükséges, valamint a meglévő tantárgyakhoz az Egyház még rendelhet tantárgyakat, erősítve a katolikus jelleget az oktatásban. Állami-egyházi jellegű intézmény más felekezeteknél is megtalálható.

A délelőtt hátralévő részében Lakatos Attila helytörténész mutatta be a vendégeknek a püspöki palotát, amely nemcsak püspöki rezidenciaként, egyházmegyei hivatalként, hanem kulturális, művészeti központként is működik. A közös ebéd után megtekintették a Nagyboldogasszony-székesegyházat és ellátogattak a nagyváradi várba.

A találkozó csúcspontja a szentmise volt, amelyet Palánki Ferenc mutatott be a házigazda Böcskei László koncelebrálásával a püspöki palota kápolnájában.

Az elmélkedést Böcskei László tartotta, aki éppen ezen a napon ünnepelte a pappá szentelésének 34. évfordulóját. A fordulat éve után, 1990-ben szentelték, és erre mindig nagy hálával és szeretettel emlékezik. Az évfordulókon visszagondol a példaképeire és azokra a paptestvéreire, akik a nehéz időszakban kitartottak a szolgálatban, hivatásukban a hívek mellett, amihez sokszor nagy-nagy kreativitásra volt szükségük.

Böcskei László ezután Keresztelő Szent János alakját szemlélve két üzenetet adott át. „Nem az vagyok, akinek engem hisztek” (ApCsel 13,25) – János arra válaszolva mondja ezt, amikor azt kérdezik tőle: „Ki vagy?” (Jn 1,19). Mi is feltehetjük magunknak a kérdést: ki vagyok én? Hogyan állok a testvérem szolgálatába? – hiszen mindenki a maga módján, a maga eszközeivel egy-egy pasztorációs feladatot is ellát.

Nem az vagyok, akire ti vártok, én csak készítem az Úr útját – mondhatjuk mi is. Ne magunkra mutassunk, hanem arra, akinek a szolgálatában vagyunk – figyelmeztetett a nagyváradi megyéspüspök, majd hozzátette, hogy az egyházi munkakörökben vannak elöljáróink, de végső soron a legfőbb elöljárónk maga az Úr Jézus, akivel ha mindennap lelki kapcsolatban vagyunk, vele hordozzuk keresztjeinket, akkor már nemcsak teljesítünk, hanem szolgálunk is.

Az elmélkedés másik üzenete ahhoz az evangéliumi jelenthez kapcsolódott, amikor János tanítványai Jézus után indulnak, aki megkérdezi: „Mit akartok?” (Jn 1,38). A kereső ember elindul Jézus után és apostol lesz.

Mindenki felteheti a kérdést: mit akarok az életemben, hivatásomban? Mit akarok, kérek Jézustól? Miért keresem őt? Ha megvan erre a komoly válaszom, akkor az minősíti a munkámat. Nem mindig azt tudjuk adni az embereknek, amit várnak tőlünk, de nekünk az igazat, a jót kell adnunk, azt, amit a Jóisten általunk akar nyújtani az embereknek.

Mindig keressük az Úr Jézust, mélyüljünk el a vele való kapcsolatban! Könnyen ránk rakódik „a világ pora”. Törekedjünk a folyamatos megtisztulásra, ne engedjük, hogy ez a por beívódjon az életünkbe, és így elveszítse ragyogását! – fogalmazott elmélkedésében Böcskei László nagyváradi megyéspüspök.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír