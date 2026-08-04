Az igazság, aki Jézus Krisztus – Lelkigyakorlat Fábry Kornél püspökkel és Mijo Baradával Budapesten

A lelkigyakorlat azoknak szól, akiket érdekel az Igazság, akik szomjaznak arra, hogy tiszta és erőteljes beszédet halljanak arról, mit jelent kereszténynek lenni, milyen radikális Jézus szeretete, és milyen radikális választ vár tőlünk is, hogy boldog, szilárd, jó életünk és örök életünk lehessen.

Mijo Barada a világ számos országában tart teltházas lelki programokat. Házas, négy gyermek édesapja, kutató agronómus és laikus misszionárius; számos püspökkel, pappal dolgozik sok évtizede. Isten erőteljes működését, és sok konkrét csodát is megtapasztalt szolgálata és családi élete során egyaránt.

Nagyon konkrétan, gyakorlatiasan világítja meg a kihívásokat, veszélyeket, de annak a szépségét és nagyszerűségét is, hogy mit jelent Jézust követő fiatalnak lenni korunkban.

A lelkigyakorlaton Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök, a fiataloknak szóló Forráspont rendezvények főszervezője, a Biblia egy év alatt podcastsorozat előadója is megosztja gondolatait a fiatalokkal.

A lelkigyakorlat alatt mindennap lesz szentmise, gyónási lehetőség és személyes ima.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni – név és életkor megadásával – a mijobaradabudapest@gmail.com e-mail-címen lehet.

Bővebb információ az Emmánuel Közösség hivatalos Facebook-oldalán található.

Forrás és fotó: Emmánuel Közösség

Magyar Kurír