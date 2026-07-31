Az ikon nem csupán ábrázol – Elkészült a hajdúszoboszlói görögkatolikus templom művészi festése

A hajdúszoboszlói görögkatolikus templom művészi festése 2025 szeptemberében kezdődött. Az ikonokat különleges technikával készítette el a hat művész – Vaszil Babich, Hucul Szerhij, Ponomarenko Zahar, Ponomarenko Olena, Brjuchovec Igor és Kovacs Ivan – alkotta csapat.

Az ikonok alapját a csapat vezető festője, Vaszil Babich készítette el.

A terveket felhasználva munkatársai előbb vászonra festették meg a képeket, a helyszínen pedig ezeket a vásznakat ragasztották fel a falra. A vásznak idén június végén kerültek a helyükre.

Július 26-án, a püspöki vecsernye kezdetén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita a vezető festő segítségével az oltár mögötti falon egy keresztet tett teljessé ecsetvonásaival.

A főpásztor ezt követően megáldotta a templom ikonjait.

A szertartásra megtelt az Istenszülő Oltalmára szentelt templom. Az ünneplő közösség tagjai között foglalt helyet az egyházközség néhány korábbi szolgálattevője, a Görögkatolikus Metropólia több papja, az önkormányzat képviseletében Majoros Petronella alpolgármester és Morvai Gábor jegyző, valamint Ésik Ádám, a helyi református iskola lelki vezetője is.

A vasárnapi vecsernye nemcsak valaminek a végét, de valaminek a kezdetét is jelentette. 1978-ban Hajdúszoboszlón járt Karol Wojtyła, akit ma Szent II. János Pál pápaként tisztelünk. Fekete András hajdúszoboszlói görögkatolikus parókus kezdeményezésére a vecsernye végén Kocsis Fülöp metropolita a szent pápa vércseppereklyéjét helyezte el a II. János Pál pápát ábrázoló ikon előtt.

„Az igaz hitnek oktatója, a vallásosság és tisztaság tanítómestere, a mindenség világítója, a főpásztorok isteni ihletettségű dicsérete, ki tanításoddal, mint a Szentlélek élő szócsöve, mindeneket megvilágosítottál, bölcs János Pál, imádd Krisztus Istent, hogy üdvözítse a mi lelkünket!” (Szent II. János Pál pápa tropárja)

Az ikon nemcsak ábrázol, hanem tanít – mondta ünnepi köszöntőjének kezdetén Kocsis Fülöp metropolita. – A templomban látható ábrázolások az Egyház tanítását közvetítik, és gazdag jelképrendszerrel bírnak. A vízkereszti ikonon Jézus földi működésének kezdetét láthatjuk; Jézus szinte mezítelenül lépett a folyóba. Ezzel az ábrázolással átellenben azt láthatjuk, ahogy – ismét szinte mezítelenül – keresztre feszítik. A vízkereszti ikon fölött ott van az Úrszínváltozás, vagyis annak az eseménynek az ábrázolása, amelyben Krisztus istensége láthatóvá vált az apostolok számára. A keresztre feszítés fölött pedig a feltámadást láthatjuk, amellyel Isten bizonyította, hogy az ő hatalma a halál erejénél is nagyobb – ismertette a főpásztor.

A metropolita a bizánci templomok egyik építészeti különlegességre is felhívta a jelenlévők figyelmét: a szögletes alaprajzú templom a földi, a nyolcszögletű kupola és rajta a Pantokrátor a mennyi egyházat jelképezi. A kupola négy ponton kapcsolódik a szögletes templomhajóhoz, ezeket a szaknyelv csegelyeknek nevezi. A földi és a mennyei egyházat ezen a négy csegelyen az evangélisták kapcsolják össze.

Mindezek az ábrázolások és jelképek hatással vannak ránk. A templomban a maga teljességében láthatjuk az Egyházat, a küszöböt átlépve Isten országába érkezünk – hangsúlyozta Kocsis Fülöp érsek.

Isten rajtunk keresztül akarja láthatóvá tenni az Egyházat a templom falain kívül is – hívta fel a hívek figyelmét a főpásztor. – Ebben segítségünkre vannak a gyönyörű ikonok, melyekből töltekezhetünk.

Hajdúszoboszló fürdőibe sokan járnak gyógyulni és pihenni; a gyönyörűen kifestett templom, benne Szent II. János Pál pápa ikonja és ereklyéje pedig a hitünkkel együtt nemcsak a testnek, de a léleknek is segít a gyógyulásban – tette hozzá a metropolita.

A vecsernye végén Fekete András hajdúszoboszlói parókus háláját fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal vagy támogatásukkal segítették a templom művészi festésének megvalósulását. Köszönetet mondott Vaszil Babich ikonfestőnek a munkáért, Gecséné Valter Gyöngyinek, a Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona vezetőjének az ikonfestőnek adott szállásért, továbbá a város önkormányzatának támogatásért.

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír